Cochina Envidia: las protagonistas de la serie de Prime Video hablan del proyecto

Primeo Video, en su búsqueda de destacar el talento colombiano, lanza una nueva serie llamada ‘Cochina Envidia’, la cual estrena este mismo 7 de octubre, Carolina Cuervo es la creadora y cuenta con los créditos de showrunner y coproductora, mientras que la dirección está a cargo de Mateo Stivelberg.

Lee también: ¿Maluma se convertirá en padre muy pronto?

Aquí encuentras más contenidos como este

Cuervo también interpreta a una de las protagonistas, acompañada de Ana María Orozco, Cecilia Navia y Yeimy Paola Vargas. Es una comedia dramática que sigue a cuatro amigas que se reúnen para celebrar a María (Orozco), que acaba de ganar un importante premio, sin embargo, lo que sería una noche de celebración se convierte en un caos que abre heridas y hasta desencadena violencia.

‘Cochina Envidia’ se puede ver por Prime Video

La nueva serie de Prime Video está ahora disponible en 240 países y territorios, cuenta con seis episodios, cada uno de media hora. Cromos conversó con sus protagonistas para conocer un poco más de este divertido e interesante proyecto.

Cromos: ¿Cómo se dio la idea original de esta historia?

Carolina Cuervo: El génesis original, realmente, fue un cuento corto que yo escribí, que lo pueden encontrar en una antología de cuento corto colombiano que se llama ‘Puñalada Trapera’, ahí traté por primera vez el tema de la envidia, dos amigas que terminan en una cena en un restaurante muy mal. Luego, haciendo una maestría en escrituras creativas teníamos una clase sobre Beckett que nos inspiraron un poco, dijeron ‘hagan un ejercicio teatral sobre algo inspirado en Beckett y ‘Esperando a Godot’ es esa historia de dos personajes que hablan de otro que no ha llegado y que está por llegar, nunca llega.

Para mí esa fue una génesis interesante, tuve una idea de una imagen de una mujer organizando toda una casa, esperando más gente, llega una de ellas y siguen hablando de ese personaje que están esperando ansiosamente a que llegue porque la quieren celebrar, cuando ese personaje llega, es muy distinto a lo que hemos ido construyendo a partir de la palabra de los otros.

La envidia es una pasión de la cual siempre he querido hablar, me parece muy compleja, que es algo de lo que no se habla, que no nos gusta mirarla de frente y que puede generar situaciones dramáticas y muy cómicas en el ser humano.

C: ¿Cómo se dio el proceso de casting?

Cecilia Navia: En mi caso, Caro cuando escribió la versión para teatro me llamó, pero yo no vivía aquí en Colombia, entonces no pude estar, tuve mucha tristeza, mucha nostalgia de no poder estar. Luego de eso tuvimos otro intento, antes de pandemia, para montar la obra, tampoco se pudo. La tercera es la vencida, Caro me llamó un día, me dijo: ‘Mi Chichi, Prime Video está interesado, quiero ponerte ahí, ¿te gustaría?’, yo le dije: ‘Por supuesto, mamita’ y aquí estoy.

Ana María Orozco: A mí me convoca Carito el año pasado, a principios, todavía estábamos postpandemia, pero me encantó la idea, me entusiasmé muchísimo, le dije: ‘cuenta conmigo, ¿qué hay que hacer?’ y aquí estamos, me da mucha felicidad que me pudieron traer, ha sido un honor para mí.

Yeimy Paola Vargas: En mi caso sí hubo un proceso de casting, estuvimos con Caro haciéndolo virtualmente porque estábamos con todo el tema de la pandemia. Flora fue un personaje diferente a la ideal original que ella tenía porque en la obra son tres y metió este personaje, entonces así llegué a Cochina Envidia y feliz de ser parte de haberme ganado el casting.

Además: Presentadora de ‘Día a Día’ revela que vendía hamburguesas para ganarse la vida

C: Cuéntennos tres atributos o adjetivos de cada uno de sus personajes.

AMO: la apariencia, la mentira y la inseguridad.

CN: Yo creo que sería corazón, vanidad y adolescencia.

CC: Generosidad, perfeccionista y envidiosa.

YPV: Perfeccionista, egoísta y también envidiosa.

C: ¿Cuál dirían que es el motivo por el que no nos podemos perder Cochina Envidia?

YPV: La tienen que ver porque se van a divertir, van a gozar, van a decir: ‘tengo un poco de todo esto’, hicimos este proyecto con mucho amor y sé que se va a ver reflejado ahí, entonces la gente se va a identificar, va a hacerse preguntas, va a decir: ‘verdad que he querido decir esto, pero no lo he podido decir’, va a generar muchas cosas en el espectador y de verdad estamos contentas.

C: ¿Hay alguna anécdota sobre el tiempo de grabaciones que quieran compartir?

CN: Voy a recordar siempre el frío tan berraco que tuve que vivir porque el personaje prácticamente estaba en bola, ella era con una mini, con escote, sin medias y se rodaron dos semanas toda la noche hasta la madrugada, entonces las escenas afuera… ¡Dios mío! Cortaban y me ponían un calentador al lado en las piernitas.

CC: A Ana María le pusimos un apodo que era ‘Topacio’, que fue una telenovela venezolana de los ochenta, de una mujer que era ciega, entonces a Ana María le pusimos Topacio porque llegaba un momento de cansancio en el que ella se apagaba, entonces ella te está mirando, pero no hay nadie ahí, entonces Mateo, el director, le decía: ‘Tú llegas, la cámara hace así’ y ella no seguía la cámara, sino que se quedaba quieta y nosotras: ‘¡Hey! ¡Ana María!’, estaba absolutamente dormida.