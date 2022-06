Carson Pickett, la futbolista inspiradora que quedará en los libros de historia

La selección femenina de Estados Unidos es imbatible por donde se la analice. A sus cuatro copas del mundo y sus talentosas jugadoras ahora hay que sumarle lo que representa Carson Pickett, la primera mujer sin parte de su brazo en disputar un cotejo internacional defendiendo los colores de su país.

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Lee también: “No me gusta porque no es colombiano”: la crítica xenófoba contra Néstor Lorenzo

Justamente lo hizo frente a Colombia, en un encuentro en que las norteamericanas se impusieron 2 a 0. El triunfo previsible no fue la noticia, la que se llevó todos los aplausos fue Pickett, cuyas gambetas y táctica son tan poderosas como su presencia para estar en la élite del balompié mundial.

Las palabras de su entrenador al finalizar el partido

Una vez sonó el pito final del cotejo entre Estados Unidos y Colombia, los periodistas le preguntaron a Vlatko Andonovski por Carson Pickett. “Le fue muy bien en el entrenamiento de la semana pasada y con la gestión de minutos para Emily Fox, sentimos que Carson sería un buen reemplazo. Y estoy feliz de que haya tenido un buen desempeño durante los 90 minutos”, sostuvo el entrenador.

También te puede interesar: Conoce la historia del desfile del Orgullo LGBT+ y su fecha en 2022

Carson Pickett ¿Cuál es su club?

La defensora de 28 años actualmente juega en North Carolina Courage de la National Women’s Soccer League (liga profesional femenina de EEUU). El 28 de junio de 2022 quedará como el año en que debutó en la selección de mayores. Anteriormente, se había puesto la camiseta de las barras y las estrellas en las categorías sub 17 y sub 23.

Una futbolista que empodera a los demás

“Abril es un mes que me toca el corazón. Abril es el mes de la concientización sobre la pérdida de miembros. Si bien me siento cómoda y segura al mostrar mi brazo, soy consciente de que hay muchas personas en el mundo que no se sienten así”, escribió en un post de su perfil de Instagram. “La sensación de ser diferente y la ansiedad de no encajar es algo por lo que he pasado, he llegado a usar sudaderas en el calor muerto del verano para ocultar mi brazo. Espero alentar a cualquiera que luche con la diferencia de sus extremidades a que no se avergüence de quien es”.