“Casi me echan”: Camilo tuvo una “problema” de seguridad antes de su concierto

Camilo Echeverry es uno de los artistas colombianos que ha logrado mostrar su música y su talento en todo el mundo gracias a sus éxitos musicales. Desde que inició con su carrera profesional en la producción y composición musical, no ha parado ni un segundo.

A pesar de estar comenzando una vida matrimonial junto a su esposa Evaluna, Camilo ha logrado continuar su vida del lado de la música y ha encontrado la manera de compartir con su familia sin verse obligado a separarse de sus letras por mucho tiempo.

¿Qué pasó en el concierto de Camilo?

A través de sus historias de Instagram, el cantante reveló que había pasado un chasco momentos antes de empezar su concierto en Florida, el cual hace parte de su tour “De adentro pa afuera”.

Este mismo tour será el que traerá en noviembre a la capital colombiana, donde espera compartir con sus seguidores las canciones que han marcado su carrera y a todos sus fanáticos, pues ellos son los que han hecho famosas cada una de sus letras.

En su cuenta de TikTok Camilo señaló que: “Acaba de ocurrir algo fantástico que tiene que ser contado. Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de acá de Orlando y me dice “¿dónde está su escarapela?”, y le digo yo “no tengo”, y me dice que por qué no tiene, que no debería estar ahí y le dije “yo soy Camilo, el que va a cantar” y ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”, contó el cantante.

A pesar de la confusión y la sorpresa del artista por verse casi “echado” de su concierto, minutos después el colombiano se encontró nuevamente con el guardia que casi lo saca de su show y afirmó que “el señor no era de “La Tribu”, pero ya es de “La Tribu”, y le chocó el puño y hasta se rio con él.

El álbum “De adentro pa afuera” salió este 6 de septiembre, y Camilo ya acumula más de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify. En su lista de canciones “Alaska”, “Pegao” e “Índigo, son tres de las más escuchas en esta plataforma de streaming.

En Bogotá se presentará el 26 de noviembre, Medellín lo recibirá el 02 de diciembre y Barranquilla el 03 del mismo mes.

En estos conciertos que realizará Camilo en el país, es muy posible que Evaluna podría también ser parte de sus shows en cada una de las ciudades, pues su pareja, esposa y mamá de Índigo se ha vuelto incondicional en sus presentaciones y en su música. “Cómo me encantó estar ahí. Gracias por ser tan geniales, y gracias por ser y transmitir tan buena energía. Me lo pasé espectacular”, se lee en uno de los videos de la pareja que compartió un clip de video mientras cantaban en tarima “Índigo”.