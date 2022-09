Catar 2022: este es el colombiano que hará canción para el Mundial

Uno de los canales de habla hispana más reconocido en Latinoamérica es Telemundo y eligió a un cantante colombiano quien hará parte de la canción oficial en sus transmisiones oficiales desde Catar en noviembre.

Camilo también coordinó su atuendo con el de Evaluna y fueron toda una sensación en los MTV VMAs y, a su vez, recibieron muchas críticas: “se ven marginales”. Foto: Getty Images - Getty Images

Camilo hará la canción del mundial para Telemundo

Y a pesar de que la Selección Colombia no asistirá a este encuentro deportivo, todo parece indicar que el esposo de la cantante Evaluna Montaner, el colombiano Camilo Echeverry quien estrenó hace poco su canción ‘Aeropuerto’ de su más reciente álbum ‘De Adentro Pa’ Fuera’ y será el tema del canal de habla hispana.

“La música y el fútbol son como hermanitos y hablan de cosas similares y estoy muy emocionado de contarles que una canción mía va a ser la canción oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2022 para Telemundo”, afirmó Camilo desde Telemundo a través de un video.

La canción ‘Aeropuerto’ se estrenará oficialmente en los Premios Billboard 2022 en la ciudad de Miami el 29 de septiembre. Cabe resaltar que este tema musical no tiene nada que ver con la canción oficial de la FIFA 2022, pues la elección de la canción oficial para el encuentro deportivo más importante del mundo se lo llevo el ícono del afrobeat Davido, Cardona y Aisha con la canción Hayya Hayya” (Better Together)

Por otro lado, el cantante colombiano comentó: “Yo como colombiano tengo el corazón arrugadito porque los colombianos no estamos yendo al mundial, pero poder compartir con una canción desde ahí, celebrar que mi canción sea motivo de celebración, motivo de familias viendo fútbol es lo que me llena de orgullo”, agregó Camilo.

“Camilo es un artista que conecta con gente de todas las edades, géneros e idiomas en todas las plataformas”, comentó Claudia Chagui, vicepresidente senior de marketing y creatividad de Telemundo. La ejecutiva del canal también comentó: “La colaboración con Camilo captará la emoción del fútbol y unirá a los fanáticos en Estados Unidos y en todo el mundo”.

“Es un verdadero honor que mi música sea parte de algo que significa tanto para millones de personas. Y como dice Telemundo, para nosotros, el mundial lo es todo”, señaló el colombiano quien ayer recibió 6 nominaciones a los Latin Grammy