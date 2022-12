Catherine Siachoque está muy “molesta” con la delgadez de Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni, además de su indudable talento en la actuación, destacan por ser una de las parejas colombianas más estables de la industria del entretenimiento, con más de veinte años juntos.

Sin embargo, hay un aspecto más por el que el actor ha sido noticia en el último año. Decidió someterse a un nuevo estilo de vida con una estricta dieta alimenticia, entonces su peso se redujo considerablemente, asimismo, se sometió a un rejuvenecimiento general, por lo que su apariencia por estos días es muy diferente a como muchos lo recuerdan por su trabajo en la televisión.

Aunque el colomboargentino ha dicho en repetidas ocasiones que goza de una excelente salud, su físico ha sido tema de comentarios por parte de los internautas en redes sociales, alegando principalmente que luce “demasiado” delgado.

Hablando de este llamativo tema, resulta que su esposa, Catherine Siachoque, conversó recientemente con la revista People en Español y confesó que le “molesta” el aspecto físico de su pareja. Para sorpresa de muchos, en algunas ocasiones ha envidiado la delgadez y el peso pluma de él.

La opinión de Catherine Siachoque sobre el peso de Miguel Varoni

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone y dice: ‘¡ay, me equivoqué!’”, expresó la protagonista de ‘Las Juanas’ haciendo referencia al nuevo look de Miguel Varoni.

La bogotana, a pesar de todo lo que se ha dicho de su esposo en redes sociales y en los medios, ama que esté así de delgado, pero sobre todo, lo que más le gusta es que tenga una muy buena salud:

“Es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida. Antes, cuando él tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien”, agregó Siachoque.

La euforia de Miguel Varoni con partido de Argentina

Este martes 13 de diciembre Argentina se disputó un paso adelante en el Mundial de Fútbol y eliminó a Croacia con un marcador de 3 a 0. Varoni, nacido en el país del cono sur, fue grabado mientras disfrutaba del juego.

En medio del video que él mismo compartió en sus redes sociales, se ve su reacción cuando Lionel Messi logra meter un gol desde la vía del punto penal, en medio de la emoción que le provocó, gritó tanto que se le escapó una grosería, algo que ha generado diversión entre sus millones de seguidores.