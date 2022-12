Céline Dion: Esta es la enfermedad rara e incurable que tiene la cantante

Céline Dion es una de las cantantes más admiradas y seguidas de la industria, pues sin duda su voz ha logrado escalar a rincones que solo su talento puede lograr.

Puedes leer: ¿Muy diferente? Así luce el niño del comercial de Frutiño, ahora canta en Morat

Aquí encuentras más contenidos como este

Conocida por ser la intérprete de la canción de la película ‘Titanic’ la canadiense ha logrado forjar una vida artística de muchos triunfos y escenarios de categoría.

¿Cuál es la enfermedad de Céline Dion?

El mundo del entretenimiento quedó impactado cuando la artista publicó un video en el que decidió hablar de su estado de salud y un diagnóstico reciente.

Dion anunció que tenía que aplazar su gira en Europa la cual tenía agendad para febrero debido a un “problema neurológico muy raro” que estaba afectando sus cuerdas vocales.

A través de su perfil oficial de Instagram, la artista publicó un video en el que se mostró nerviosa y conmovida por su salud.

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, empezó diciendo.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, reveló la intérprete de My Heart will go on.

Esa dificultad ocasiona una rigidez progresiva a nivel muscular afectando principalmente las caderas y extremidades, provocando espasmos en quien la sufre.

Según lo que explicó, esta enfermedad impide “utilizar las cuerdas vocales. No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro”, añadió

Durante el video, Céline Dion señaló que por fortuna cuenta con un gran equipo de profesionales que la rodean y la han ayudado para que la enfermedad no avance tan rápido.

“Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, dijo la cantante.

También te puede interesar: Muy emotiva, Carolina Cruz contó el proceso de su hijo Salvador para hablar