Channing Tatum confiesa que su experiencia con Gambito de Marvel fue “traumática”

Channing Tatum, luego de una difícil situación con la película de Marvel, Gambito, y un largo período de inacción, regresará a la gran pantalla con dos proyectos nuevos.

Desde su última película en 2017, La fuga de los Logan junto a Adam Driver y Daniel Craig, una comedia con humor norteamericano de película ligera para ver palomitas, pero también un poco de cine independiente, Tatum no aparece en la gran pantalla.

En una entrevista con la revista Variety, el actor de 41 años, Tatum menciona una experiencia particular que lo marcó y le hizo tomarse un tiempo antes de iniciar otros proyectos.

Tatum cuenta que había invertido mucha energía y preparación para ser el Gambito en la película de Marvel, cuando el proyecto fue cancelado.

Esto fue porque Tatum iba a interpretar al famoso personaje de los X-Men, un personaje que según el actor debía ser conocido a profundidad, merecía un espacio en el cine, aparte de la única aparición que tuvo en la película X-Men: Orígenes Lobezno.

Sin embargo, cuando Disney compró los derechos de Fox, todo el manejo del proyecto se salió de sus manos y el estudio canceló por completo la producción.

“Una vez que Gambito se fue, quedé traumatizado”, confirmó. Y es apenas normal, el actor cuenta que llevaba alrededor de cuatro años trabajando en el personaje, interpretándolo completamente. “Fue como perder a un amigo”, añade.

También afirma que el estudio Disney realmente fue muy reticente a cualquier avance de la producción.

Afirma con mucha seguridad que el estudio realmente no quiso avanzar y menos con el equipo que ya estaba planteado pues, según él, les molestaba que no hubieran dirigido nada antes de esta película.

Para Tatum la pérdida fue contundente, afirmó que estaba realmente enamorado del proyecto y sobre todo, porque como cuentan, la película tenía un humor y un impacto similares a los que se ven en las películas de Deadpool.

Además, estas películas han sido tan exitosas precisamente porque la combinación de ese tono y humor negro con una película de acción y superhéroes parece encantar a las audiencias.

Finalmente, lo aceptó, pero afirma que dejó de ver esas películas completamente.

“Apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantaba ese personaje. Fue demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba muy preparado para interpretarlo”.

Pero no fue lo único que lo agotó. El actor habló sobre su tiempo por fuera de la pantalla: “Sentí que era el niño gordo en el buffet, solo trabajando, trabajando y trabajando. Hice cuatro películas seguidas sin tiempo libre. Y el resultado no fue tan satisfactorio como quería porque no tenía la energía”.

En todo caso, su preparación como actor seguramente no fue en vano, y podremos verlo este año en dos nuevas películas que saldrán próximamente a la gran pantalla. Una es Dog, su debut como director, con Reid Carolin, y en la que contará la historia de su perra Lulu. La segunda es la comedia La ciudad perdida, con Sandra Bullock.

