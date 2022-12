¿Cho Gue-sung es más guapo que Rodrigo De Paul y que Alisson Becker?

El fútbol también se aprecia. Y este es el top de los jugadores más guapos del mundial: Rodrigo De Paul, Alisson Becker y un delantero asiático, este último quedará en la retina por su belleza más que por su desempeñó en Catar 2022.

De los suramericanos hay poco que añadir (sabemos lo atractivos que son). En las eliminatorias mundialistas ya tenían acostumbrada a la afición con sus destrezas en la cancha y por su impacto cuando las cámaras los enfocan. Sí, con Alisson y De Paul dan ganas de ir rápido a Instagram para comprobar si lo que muestra la pantalla chica es cierto.

Cho Gue-sung y el éxito de la belleza surcoreana

No es el vocalista de un grupo de pop ni una estrella de la televisión surcoreana que triunfa en Netflix. Es uno de los atacantes de la selección asiática que le ganó a Cristiano Ronaldo en la primera ronda y, lastimosamente, terminó su presentación mundialista al caer goleado frente a Brasil (4 a 1) el 5 de diciembre.

Estamos hablando de Cho Gue-sung, el delantero que llegó con 20.000 seguidores a Doha y hoy felizmente se ha multiplicado.

Y es que desde que inició la copa del mundo, la popularidad de Cho creció como espuma. Y no precisamente por sus goles sino por el interés que despierta su imagen.

“¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntan a Cho

“Necesitaba descansar. Su móvil estuvo sonando toda la noche y no podía dormir. Trataba de concentrarse sólo en el fútbol y no paraban de llegarle mensajes de matrimonio”, divulgó el periodista Seo Jung-hwan.

Esta anécdota, que refleja el impacto global del futbolista, se suma al encontronazo que tuvo con Cristiano Ronaldo en el encuentro Portugal contra Corea del Sur, en el que los asiáticos ganaron 2 a 1. “Antes de mi cambio, un jugador de Corea me dijo que me marchara rápido y le dije que se callara porque no tenía autoridad”, dijo Ronaldo después del cotejo.

Si eres de los o las que considera que la belleza de Cho Gue-sung está sobrevalorada, puedes decirlo en los comentarios.