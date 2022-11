La foto con la que se confirma el nuevo noviazgo de Chris Evans

Sin lugar a duda uno de los galanes más codiciados de Hollywood es Chris Evans, es recordado principalmente por su rol como Capitán América, pero este año ha tenido dos proyectos alejados de este superhéroe, hizo la voz del protagonista en el filme animado ‘Lightyear’ e interpretó al antagonista de ‘The Gray Man’, un filme de acción de Netflix estrenado hace un par de meses.

La fanaticada del actor es grande y su interés por la vida persona de él es evidente, una de las dudas más grandes es si acaso ya encontró el amor. Él ha salido con diversas estrellas del medio, entre ellas Minka Kelly, Lily Collins y hasta Sandra Bullock. La última novia que se le conoció fue la también comediante Jenny Slate, que terminaron en 2017, pero la ruptura se dio en buenos términos según lo que ella ha dicho.

Sin embargo, todo parece apuntar a que Chris Evans ya encontró el amor. Desde la semana pasada empezó a correr el rumor de que está saliendo con la también actriz, Alba Baptista. La revista People hizo correr la información en exclusiva, según una fuente cercana: “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Su familia y amigos la adoran”.

La prueba que lo comprueba todo

Ahora todo está confirmado, Evans, de 41 años, y Baptista, de 25, fueron vistos agarrados de la mano mientras daban un paseo por Central Park Nueva York. La nueva pareja estelar quiso mantener un perfil bajo, pues llevaban gafas de sol y tapabocas, pero los paparazzi tienen ojo de águila y captaron el romántico momento.

Aunque el estadounidense y la portuguesa no han hablado pública y oficialmente sobre su evidente noviazgo, su romance ha dejado varias pistas en redes sociales. Hace poco, él mostró su apoyo a la joven en Instagram mientras ella promocionaba su nueva película ‘Mrs. Harris Goes to Paris’, él le puso varios emojis de aplausos y caras derretidas en el post.

Evans está listo para el compromiso

Vale recordar que la revista People lo acaba nombrar como el hombre más sexy, y en esa oportunidad habló sobre un nuevo capítulo en su vida romántica, esto fue lo que dijo: “Tal vez [estoy] concentrado en encontrar una pareja, ya sabes, alguien con quien quieras vivir”.

“Quiero decir, mira, me encanta lo que hago. Es genial. Me entrego por completo”, continuó agregando Chris Evans, “Pero... incluso esta industria está llena de dudas, vacilaciones y recalibraciones en términos de realmente tratar de encontrar a alguien en quien realmente puedas poner todo de ti. Tal vez se trata de intentar encontrar a alguien en quien estés buscando pasar tu vida”.