La grave razón por la que Chris Martin canceló el show de Coldplay en Brasil

Después de su exitosa presentación en Bogotá, la banda Coldplay continuó su gira por América Latina en donde ha sorprendido con sus presentaciones en tarima.

Puedes leer: La película de Netflix que logró llegar al top 10 en muy pocos días

Aquí encuentras más contenidos como este

La banda británica que lleva 26 años en el mundo del espectáculo, ha incrementado a sus fanáticos con el paso del tiempo y sin duda, esta nueva gira dejó maravillados a muchos.

¿Por qué Coldplay canceló su concierto en Brasil?

Las luces de colores, efectos visuales y fuegos pirotécnicos han acompañado los shows de la agrupación, la cual no escatimó en presentar un memorable espectáculo en todos los países en los que se ha presentado.

Sin embargo, este 4 de octubre, la banda se vio obligada a publicar un comunicado en el que notificó que todas sus fechas en Brasil, debían ser cancelas.

A través de las redes sociales, Coldplay explicó que las razones son de peso mayor. Según el comunicado, la suspensión se dio debido a una “grave infección pulmonar” que sufrió su cantante, Chris Martin.

“Con un profundo lamento, nos vemos forzados a posponer los espectáculos en Río de Janeiro y Sao Paulo hasta principios de 2023. Debido a una serie infección pulmonar, Chris ha sido puesto bajo estricto descanso por orden del doctor por las próximas tres semanas”, señaló Coldplay en un comunicado.

Ante el aviso, muchos seguidores se preocuparon y publicaron mensajes de apoyo al cantante, pues una infección pulmonar es fuerte y más si se deja avanzar.

Además, varios de ellos, hicieron referencia a los síntomas de covid-19, ya que, aunque haya vacuna, el virus continúa contagiando a miles de personas en todo el mundo.

“Ay no que Chris Martin esté enfermo me preocupa”; “Las infecciones pulmonares como la de Chris Martin es tenaz, más si debe cantar y seguir con su gira”; “Ojalá lo atiendan bien y pueda recuperarse muy bien, es todo lo que importa”; “Chris Martin es mi ídolo, no puede ser que una infección pulmonar lo saque de los escenarios”; “Muy preocupante lo de Chris, sobre todo porque el covid sigue vigente y es letal”.

¿Los conciertos en Argentina siguen en pie?

Según la agenda publicada por la banda, después de Brasil, los ingleses tienen presentaciones por 10 fechas en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires, Argentina.

A pesar de los problemas informados sobre la salud de Chris Martin, de momento los shows en Argentina siguen confirmados.

Varios de los fanáticos y asistentes al show publicaron mensajes positivos para el vocalista y señalaron que esperaban que no se viera tan afectado, para tener que cancelar también sus show en ese país. Por ahora, tanto los medios como los asistentes continúan atentos a cualquier cambio de agenta o aviso en los próximos días.

Puedes leer: Nuevo tráiler de “Pantera Negra: Wakanda por siempre: ¿Una mujer tomará el poder?