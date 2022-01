Chris Noth no saldrá en el final de temporada de ‘And just like that’

Nueva entrega de la aclamada serie "Sex and the City" Foto: Cortesía HBO Max

Sex and the city es una de las series estadounidenses de culto que ha cautivado a millones de fanáticos alrededor del mundo. El reboot de esta producción llegó a HBO Max el pasado mes de diciembre para continuar la historia de Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker.

A la par que se estrenaba esta nueva entrega, el 16 de diciembre, The Hollywood Reporter dio a conocer denuncias de agresión sexual en contra del actor Chris Noth, quien le daba vida a Mr Big, el interés romántico de la protagonista. El primer caso habría tenido lugar en 2004 y el otro en 2015.

Si bien Noth emitió un comunicado negando los hechos y calificando las declaraciones como “categóricamente falsas”, el actor fue despedido de su agencia de talentos y de la serie The Equializer de CBS. Sin embargo, días después se reveló una tercer acusación de la actriz Zoe Lister-Jones, quien afirmó que Noth fue “sistemáticamente inapropiado sexualmente con una compañera promotora” mientas se filmaba Law & Order.

Ahora, de acuerdo con información de TVLine, Noth también será eliminado de una escena en el último episodio de ‘And just like that’. La escena sería un recuerdo de Carrie en París en el puente Pont des Arts mientras esparce las cenizas de Mr Big.

HBO Max habría tomado la decisión de descartar dicho encuentro debido a las tres acusaciones en contra de Noth. Según la fuente de TVLine, “el quipo creativo de And just like that finalmente decidió que el metraje mínimo que Noth había filmado con Parker en París no era parte integral de la escena”. Por el momento, la plataforma de streaming no ha hecho comentarios al respecto.

Quienes sí se manifestaron fueron sus tres compañeras de trabajo en ‘And just like that’. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales. Las artistas dijeron que “estamos profundamente tristes de escuchar acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han alzado la voz y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las reconocemos por eso”.