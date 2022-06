Christian Nodal arremete contra J Balvin: “Tu música no llena nada”

J Balvin Foto: cortesía del artista

Los reconocidos artistas J Balvin y Christian Nodal empezaron una polémica pelea que ha dejado a muchos seguidores sorprendidos. Por un lado hay quienes dicen que los dos solo buscan titulares y por otro, está la teoría de que todo se trata de alguna colaboración.

Puedes leer: ¿Shakira y Piqué están separados? Hay rumores de crisis

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La discusión se remonta a un cambio de look que el mexicano decidió hacerse hace unos días en donde luce un poco parecido al paisa. Nodal decidió pintarse el pelo de amarillo y añadirle un diseño de colores en la cabeza.

Broma de Balvin que molestó a Nodal

Luego de que se conociera el cambio de look de Christian Nodal, el reggaetonero avivó las opiniones con un post que publicó en su Instagram oficial. Allí, decidió publicar una foto del cambio de look final del mexicano y una de él años atrás pero con el mismo estilo.

Acompañado de esta imagen, Balvin escribió: “Encuentren las diferencias” y arrobó al final al cantante de música popular.

Después, publicó una serie de videos en los que dejó claro que posiblemente estaba molestando con Nodal, sin embargo, esto no le causó gracia al mexicano quien no dudo en responderle.

A través de sus historias, Nodal reposteó la publicación de Balvin, añadiéndole un texto muy puntual de las diferencias que para él existen allí: “Que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones dónde sea, cómo sea, cuándo sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

Después de ello, Balvin siguió publicando historias de Instagram en las que usó un tono irónico e hizo referencia al concierto al que Nodal no llegó para presentarse en Medellín. “Porque yo siempre llego y llego a los conciertos muy puntual a Medellín, al estadio que sea. Pero la foto de ahorita se ve linda, o sea es una foto linda, se ve linda”, lo último lo dijo usando un filtro de Instagram que decía Belinda, el nombre de su expareja.

Luego publicó otro video donde señaló “esta tarde ando bromista, pero esto lo hago pa’ divertirme”, a lo que el mexicano no dudó en responder fuerte y claro. Nodal se sincero con sus seguidores y con Balvin y aseguró que teniendo en cuenta que es un hombre de pocas palabras, su mal gusto lo sacaría todo en el estudio.

“Miren mi gente este compa no amaneció bromista amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que haya lanzado un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías y millones de seguidores en su cuenta que tiene millones de seguidores, decida subir una foto para que hagan burla de mí, donde claramente todo el mundo sabe que me estoy levantando de una mierda muy fea que viví” dijo inicialmente.

Yaaaa, mamá está mala!!!! 😣😣 Duro y dale Nodal vs J Balvin 😬



¿ustedes qué opinan? pic.twitter.com/6mKAyVrbJ7 — Monterrey Live (@monterrey_live) June 2, 2022

Después, añadió que hay que usar las redes bien y que si todo sale bien mañana sacará una canción dedicada a Balvin: “Te dio una patada en el culo Residente y no aprendiste, yo creo que te gustó pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras y son puntudas. Ojalá que a mí sí me respondas”.

“Y no toda la tiradera va a ser para ti pero si quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte? simplemente canta en un en vivo carnal, no subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo. Y otra cosa no hay que escupir para arriba porque en la cara le cae, uno no decide esas cosas que pasan. Dime tú de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos si tu música no llena nada”, cerró diciendo Nodal.

Después de estas historias J Balvin respondió con el mismo humor inicial y aseguró que “lo compararon conmigo, me compararon con él, lo que sea la foto. Estamos bonitos los dos o yo no sé, yo m siento sexy, confiado, seguro. Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen sensibles”. Y finalizó diciendo “y si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita”.