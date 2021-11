Freddie Mercury: cómo se llamaba, qué decía de Queen, el VIH y más curiosidades

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 a cusa de una bronconeumonía producto del sida. El cantante, compositor, pianista, guitarrista y diseñador gráfico había anunciado un día antes que padecía de VIH. Para conmemorar su legado musical y consciencia sobre esta enfermedad, hemos reunido 9 datos curiosos que seguro no conocías del líder de Queen.

1. ¿Cuál era su nombre real?

El nombre de Freddie Mercury es mundialmente conocido por su increíble capacidad vocal y musical. Sin embargo, este no era su nombre de pila. El artista se llama Farrokh Bulsara, un nombre de origen parsi e indio. A Freddy nunca le gustó su nombre y se dice que Freddie fue el resultado de que sus compañeros en un internado británico no podían pronunciar correctamente Farrokh.

2. ¿Cómo era la cabecera de su cama?

La inspiración podía llegar en cualquier momento, así que Freddie puso un piano como cabecera de su cama. El artista aprendió a tocarlo al revés en caso de que estando recostado le llegara una melodía a la cabeza.

3. “La banda más pesada de todas”

En una entrevista, el cantante dijo “si me preguntas si peleamos… Oh querido, creo que somos la banda más insoportable sobre la faz de la tierra. Tendrías que pasar un par de días con nosotros. Cuestionamos todo lo que hace el otro; pero si siempre estuviéramos de acuerdo y nunca estuviéramos dispuesto a pelear por lo que creemos, no lograríamos las cosas que hemos hecho”.

4. Magic Tour

En 1986 fue la última gira de Queen con los miembros originales. Se realizaron 26 conciertos y la presentación en Budapest, Hungría es reconocida como una de las mejores actuaciones de la banda. Tocaron aproximadamente dos horas en vivo.

5. Símbolo de la comunidad gay

Freddie Mercury era abiertamente gay y constantemente se burlaba de la discriminación. De hecho, la canción I want to break free es uno de los himnos de la comunidad LGBTIQ+ pues en este tema se plantea el tema de la liberación. El vídeo, que mostraba a los miembros de la banda vestidos de mujer, fue censurado por MTV.

6. La princesa Diana y Freddie eran amigos

El cantante y la princesa sostenían una divertida amistad. En una ocasión, el músico disfrazó a Lady Di de modelo masculino y la llevó a un bar a bailar. Nadie reconoció a Lady Di durante la noche. Los dos rieron toda la noche por su travesura.

7. Amante de los gatos

Freddie Mercury tenía ocho gatos llamados: Delilah, Oscar, Dorothy, Mike, Goliath, Lily, Romeo y Tiffany. Su amor por sus mascotas era tal que los llamaba por teléfono cuando se iba de viaje y pedía que sostuvieran la bocina cerca de las orejas de los animales para que ellos pudieran escucharlo bien.

8. Consciencia sobre el VIH

Durante 1991, el cantante había sido víctima del asedio feroz de la prensa debido a su aspecto. Así que el 23 de noviembre, Freddie decidió contarle al mundo que estaba infectado con VIH, un anuncio valiente que pretendía generar conciencia sobre este virus. Un día después, el 24 de noviembre, el músico falleció a causa de una bronconeumonía derivada de este padecimiento.

9. El misterio de su tumba

A diferencia de otras celebridades, se desconoce el paradero de las cenizas de Mercury. De acuerdo con su voluntad, el cantante no quiso que se supiera en qué lugar reposan sus restos. Se ha especulado que las cenizas fueron esparcidas en la mansión en Garden Lodge o en el lago Lemán en Suiza. Sin embargo, ningunaa de esas versiones ha sido confirmada.