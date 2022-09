Concierto Coldplay Bogotá 2022: cuándo es, hora y artistas invitados

Coldplay está de gira con ‘Music of The Spheres’ el mismo nombre del álbum de la banda británica que salió al mercado el año pasado. Las canciones más sonadas del álbum son como ‘Let Somebody Go’ (tema grabado en conjunto con Selena Gómez), ‘Humankind’, ‘Biutyful’, ‘Coloratura’ y varias más.

La banda británica estará este viernes 16 y sábado 17 en la ciudad de Bogotá. EFE/ André Coelho Foto: EFE - André Coelho

La banda británica de rock alternativo está conformada por su vocalista, Chris Martin y el resto de la banda, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

Colores, buena música y mucha alegría se vivieron en Bogotá la noche del 13 de abril del 2016 de la mano de Coldplay, una de las bandas más influyentes de la actualidad, quienes prometieron a sus seguidores volver pronto a tierras colombianas y el próximo 16 y 17 de septiembre volverán a vibrar de nuevo al público capitalino con Music of The Spheres’, una gira que ha tenido una fenomenal demanda desde que inició el 18 de marzo de 2022 con el primer show de la banda en Costa Rica.

¿Cuándo es el concierto de Coldplay Bogotá 2022?

Inicialmente se había acordado un único concierto de Coldplay en Bogotá que sería el 17 de septiembre. Sin embargo, la banda decidió anunciar una segunda fecha el 16 de septiembre, la cual será en el Estadio El Campín de Bogotá.

Así que serán dos espectáculos que dará la banda británica a sus seguidores.

Hora del concierto de Coldplay Bogotá 2022

Apertura de puertas 5:00pm

Primer artista - 6:45 pm a 7:15 pm

Segundo artista- 7:30 pm a 8:30 pm

Coldplay en tarima 9:00 pm

¿Quién abre el concierto de Coldplay Colombia 2022?

La exintegrante de Fifth Harmony, Camila Cabello será la telonera del show de la banda británica para estas dos fechas en Bogotá.

Pero como artista local, estará la cantante quibdoseña Mabiland, ganadora del Shock Fest en 2018, fue seleccionada para abrir los conciertos de Coldplay en Bogotá.

La gira continúa con fechas en EE.UU. en mayo y junio, antes de que la banda se dirija hacia Europa para presentar su show en Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y el Reino Unido.

En 2019, Coldplay se comprometió a hacer que sus futuras giras sean lo más beneficiosas posible para el medio ambiente, y el Music Of The Spheres World Tour está acompañado por un conjunto integral de iniciativas de sostenibilidad y compromisos ambientales, que se pueden ver en coldplay.com/sustainability.

Tras su lanzamiento en octubre de 2021, el nuevo álbum de la banda, Music Of The Spheres, encabezó las listas de todo el mundo. Su primer sencillo, Higher Power, recibió recientemente una nominación a Mejor Actuación de Dúo / Grupo Pop en los Grammy 2022, mientras que su segundo sencillo, la colaboración Billboard Hot 100 # 1 con BTS, My Universe, ahora se ha transmitido a más de 500 millones de veces.