Confirmado: Rihanna vuelve a cantar en 2023, el Super Bowl será solo el inicio

Rihanna es una de las cantantes más importantes de la escena de r&b y pop de Estados Unidos, además de haber colaborado con grandes artistas como Kanye West, Calvin Harris y Eminem logró llevar su talento a grandes escenarios.

Además de la música, otra de sus pasiones es la moda y ha tenido cambios camaleónicos que la han puesto en los titulares de los medios como una de las mejores vestidas.

¿Cuándo volverá Rihanna a cantar?

A pesar de que decidió dejar la escena musical hace un tiempo para dedicarse a su faceta empresarial, muchos de sus fanáticos pedían hace tiempo su regreso.

Justamente el 2023 será el año que le dará la bienvenida a Rihanna a los escenarios y en el cual seguramente, la cantante de Barbados hará historia.

De acuerdo a lo dicho por medios internacionales, Rihanna llegará a varios estadios para interpretar las canciones que la dieron a conocer en la escena musical y por las que Jay-Z, esposo de Beyoncé, decidió firmarla en su discografía.

#URGENTE: Hits Daily Double afirma que Rihanna se embarcará en un nuevo tour de estadios 🏟️ para 2023.



Su presentación en el Super Bowl será apenas la primera presentación de muchas que serán anunciadas próximamente. pic.twitter.com/wFoix15hGR — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 13, 2022

La primera presentación ya confirmada la hizo a finales de septiembre y será para el próximo Super Bowl de la NFL, el cual se celebrará el próximo 12 de febrero de 2023 en Glendale (Arizona, EE. UU.).

Fue la NFL la que anunció que la estrella del pop y el r&b actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII.

“Hoy, Apple Music, la NFL y Roc Nation anuncian que el ícono internacional, empresaria y filántropa Rihanna ocupará el centro del escenario en el State Farm Stadium para el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el Super Bowl LVII”, informó en un comunicado la liga.

Con más de 250 millones de discos vendidos alrededor del mundo, la artista ganó reconocimiento con su álbum Music of the Sun en el año 2005, pero fue su tercer álbum de estudio, Good Girl Gone Bad en 2007 el que la llevó a los primeros puestos de las listas musicales, y el que le dio su primer premio Grammy.

Con una gran carrera realizada, la artista llegará el próximo año a los escenarios y con ello, muchos también avecinan su despedida de los mismos.

¿Cómo se llama el hijo de Rihanna?

Muchos fanáticos de la intérprete de ‘Umbrella’ y del rapero estaban a la espera de la noticia sobre el nacimiento del bebé de la pareja.

Medios de la farándula internacional reportaron que la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky ya son padres. Según TMZ y el portal Milenio, la pareja de artistas se convirtieron en papás el pasado mes de mayo de un lindo bebé.

Aunque la noticia se viralizó el 19 de mayo, según el medio TMZ, el bebé habría llegado al mundo el pasado viernes 13 de mayo, en Los Ángeles.

“Así es, es el primer hijo de la pareja juntos, fuentes con conocimiento directo nos dicen que nació el 13 de mayo en Los Ángeles, pero aún no sabemos su nombre”, señala el medio.

Según TMZ, la última vez que vieron a Rihanna fue el pasado 9 de mayo en Los Ángeles para celebrar el Día de la Madre. En esa fecha Rocky y ella tuvieron una deliciosa cena en el restaurante Giorgio Baldi.

Por el momento no se conoce nada más de su bebé, pues la artista no ha hecho publicaciones sobre el tema y mucho menos ha dicho el nombre que decidió ponerle.