Conmovedora reacción de Nick Carter por la muerte de su hermano en pleno concierto

En los años noventa todo empezó a ir muy rápido, incluyendo la materialidad de la música y la música misma. Cuando nos habíamos acostumbrado al casete, nos presentaron el disco compacto, que luego sería aplastado por la democratización de internet.

También te puede interesar: El mensaje oculto que habría dejado Piqué para sus hijos en su despedida

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Como buena parte de todo este auge de la música en una pantalla, llegaron las bandas para renovar la escena musical y escalar las listas más grandes de la música. Una de las bandas que logró ser parte del boom de los números y seguidores fueron los Backstreet Boys.

Una agrupación conocida por canciones como I want it that way, Everybody y más. Pero además de esto, por cada uno de sus integrantes, pues uno de los más adorados por las fanáticas fue precisamente Nick Carter.

¿Aaron Carter de qué murió?

Este fin de semana se conoció que el hermano de Nick Carter, uno de los integrantes de la famosa banda Backstreet Boys, fue encontrado muerto en su casa.

Un portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles le dijo a CNN que “respondieron a una llamada de ayuda en la casa de Carter en Lancaster, California, el sábado por la mañana alrededor de las 11 a.m. hora local, donde se encontró una persona fallecida en la escena”.

Ante el hecho, las autoridades llegaron y no dieron ningún motivo de la causa de la muerte. Según informó el medio norteamericano TMZ, el cuerpo del joven de 34 años fue hallado en la bañera de la propiedad.

La noticia sorprendió a su hermano mayor Nick Carter quien se encontraba dando un concierto en Londres con el resto de los integrantes de Backstreet Boys.

Con base a videos que se compartieron en redes sociales, por asistentes al concierto, el cual se realizó en ‘The O2 Arena’, la banda interrumpió el concierto durante unos minutos para dar unas palabras se pudo ver a Nick Carter visiblemente emocionado.

En un momento del concierto la banda interpretó el tema ‘No Place’, mientras cantaban, en las pantallas gigantes se estaban pasando fotos de los integrantes con sus familias y al final quedó una foto estática con el rostro de Aaron.

Después, el cantante Kevin Richardson cogió el micrófono para empezar a dar unas sentidas palabras, señalando que esa noche los invadía la tristeza: “Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer que el hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer a los 34 años. Él era parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo”.

Al momento, todas las cámaras de los asistentes, incluyendo las del show, se centraron en la reacción de Nick Carter, pues no pudo ocultar su dolor y sus lágrimas lo confirmaron.

Sus compañeros de banda y amigos de gran parte de su vida, lo abrazaron y entendieron a la perfección la reacción del mayor de los hermanos Carter’s.

Nick Carter: mensaje de despedida

Minutos antes del show, Nick también había publicado una serie de mensajes, señalando que era un golpe muy fuerte para él.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante realizó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años. “Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”.

Después continuó su texto “Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, dijo Carter a su publicación.