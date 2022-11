Cristiano Ronaldo comentó que guarda en su casa las cenizas de su hijo

El jugador portugués ha hablado de lo difícil que ha sido asimilar la muerte de uno de sus hijos, quien falleció al momento del parto. Georgina estaba esperando a sus mellizos, pero desafortunadamente murió uno de ellos, sobreviviendo Bella Esmeralda.

Lisboa (Portugal), 15/11/2022.- Portugal's Cristiano Ronaldo during a training session in preparation for the FIFA World Cup Qatar 2022, at Cidade do Futebol in Oeiras, Portugal, 15 November 2022. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS Foto: EFE - ANTONIO PEDRO SANTOS

Así le contaron Cristiano y Georgina a sus hijos que el bebé había muerto

“Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir dónde está el otro bebé, ¿dónde está el otro bebé?” (…) “Alrededor de la mesa, los niños comienzan a decir: ‘Mamá, ¿dónde está el otro bebé...?’ Y después de una semana digo seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que, Ángel, que es su nombre, se va al cielo”.

Los niños asimilaron la noticia muy rápido contó Ronaldo: “Los niños entienden. Teníamos gritos alrededor de la mesa y dicen ‘Papi esto lo hice por Ángel’ y señalan al cielo. Lo que más me gusta porque es parte de sus vidas. No les voy a mentir a mis hijos, les digo la verdad, que fue un proceso difícil”.

¿Qué hicieron con las cenizas de su hijo?

Otro de los momentos más complicados de la entrevista es cuando Cristiano Ronaldo habló de las cenizas de su hijo: “Sus cenizas están conmigo, como las de mi papá. Están aquí en la casa. Es algo que quiero retener por el resto de mi vida y no tirarlo al océano o al mar. Tengo una pequeña Iglesia abajo, una capilla, y allí mantengo a mi papá y a mi hijo”.

En octubre del año pasado el futbolista y su pareja, Georgina Rodríguez, estaban esperando mellizos y lo anunciaron hasta diciembre, quienes anunciaron el sexo de los bebés, niño y una niña. En el mes de abril de este año se dio el parto y horas más tarde anunciaron el fallecimiento del niño.

También ha comentado el astro portugués: “Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y alegría”.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y el Manchester United?

A pesar de lidiar con la trágica noticia de la muerte de su hijo, Ronaldo regresó rápidamente a entrenar con su equipo, Manchester United en la entrevista comentó que lidiar con una tragedia familiar mientras jugaba al más alto nivel fue difícil para todos: “Probablemente, los peores momentos que pasé en mi vida desde que murió mi padre”, comentó Ronaldo.

“Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”, comentó el astro portugués a Piers Morgan.

El Club no ha guardado reserva con el tema y ha dicho: “Considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas”, finaliza la nota.

Cristiano quien será el capitán de Portugal en el Mundial de Qatar, dijo de Ten Hag, entrenador del Manchester United: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me respetas, nunca te tendré respeto”.