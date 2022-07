Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Así luce Geo después de dar a luz

Como toda las mujeres, la esposa de Cristiano Ronaldo cuida mucho de su figura y aunque sus curvas eran un poco diferentes cuando conoció al futbolista, ahora su cuerpo se ve muy diferente.

Puedes leer: ¿Cuándo es el aniversario ARMY? Así celebra este día las fans de BTS

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Después de que la pareja, que esperaba mellizos, confirmara el pasado 18 de abril que uno de los bebés que esperaban no pudo nacer, Cristiano Ronaldo y Georgina presentaron a su hija a través de sus redes sociales.

En la foto publicada por el futbolista a través de su cuenta de Instagram, estaba toda la familia reunida y ya en casa. “Hogar, dulce hogar. Gio y nuestra bebé están finalmente con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las palabras y gestos amables. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que le tienen a nuestra familia”, escribió en el mensaje.

Cuerpo de Georgina Rodríguez después del nacimiento de su hija

Tras haber dado a luz y presentar a su pequeña hija, la esposa de Cristiano se alejó un poco de las redes, pues no hay duda que después de un parto es importante estar con el bebé y bajo cuidados que no se pueden dejar de lado.

Hace unos días se dieron a conocer unas fotos en redes sociales de Cristiano junto a Geo durante unas vacaciones. En ellas se puede ver a la joven gozar del sol y el mar en un lujoso yate y usando un bikini de dos piezas, que dejaba ver su figura.

A tan sólo unas semanas después de dar a luz, el cuerpo de la modelo luce muy diferente que en las fotos, sin embargo, esto es producto de haber estado esperando mellizos, pues el estómago suele extenderse más que con un solo hijo.

Aún así, cuando se dieron a conocer las fotos, la española se llevó varias críticas y burlas de varios seguidores quienes no dudaron en cuestionar la figura de Geo e incluso asegurar que en las imágenes anteriores a su embarazo estaba usando photoshop.

“No entiendo esa barriga que tiene, se ve muy gordita”; “Pareciera que estuviera embarazada de nuevo, le quedó mucha panza después del bebé”; “Creo que no se hizo la lipo que se hacen todas cuando tienen bebés y por eso se ven tan flacas, si se la hace vuelve a su cuerpo normal”; “Ahí está la evidencia de que todas usan photoshop para arreglar las fotos, ella no estaba así de gorda”; “No puedo creer el cuerpo y las piernas, se ve un poco gordita”; “Ojalá se ponga las pilas porque no falta que Cristiano la deje por cómo le quedó el cuerpo”, fueron algunos comentarios.

Hermana de Georgina ‘estalla’ contra las críticas

Luego de que las críticas continuaran, la hermana de la española, Ivana, salió en su defensa y pidió un poco de empatía, pues no todas las mujeres tienen que seguir los estereotipos a los que los hombres y mujeres están acostumbrados a ver.

“Preciosa mi hermana. Gracias a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa. Denle tiempo que está recién parida!!! Qué mala es la envidia. Y no! Las fotos de los veranos anteriores no eran Photoshop! Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble”, empezó diciendo.

Después añadió destacando que “un poquito de corazón y menos usar el cuerpo de una mujer de cebo y comerciar con él sin su consentimiento tras una situación tan difícil vivida. Sobre todo si es para sacar titulares como: al natural, sin filtros o sin Photoshop. Cuando nunca fue así. Es solo sumar 2+2. Ya me gustaría ver a todos los que hablan mentiras pasando por este trance y con este cuerpazo pero escuchando de todo como la pobre le toca escuchar. Qué poca vergüenza hay que tener. Lo dicho: gracias a la buena gente por su apoyo y cariño siempre”.