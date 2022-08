Critican a Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, por sus bailes

La pequeña Salomé suele compartir en sus redes sociales los bailes que hace y el talento que tiene.

Salomé Rodríguez Ospina es hija del reconcido futbolista colombiano James Rodríguez y de la modelo Daniela Ospina.

Con solo 9 años ya ha mostrado su gran talento y pasión por el baile a través de sus redes sociales.

Claro que para no todas las personas estos son bien vistos y ha generado todo tipo de comentarios y reacciones.

¿Quieres saber más detalles?

Te contamos.

Críticas a Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, por sus bailes

En una de sus más recientes publicaciones Salomé aparece bailando al ritmo de la cantante española Rosalía.

Se trata de la canción “Bizcochito” que ha sido todo un éxito en el mundo y que en redes sociales ya tiene su propia coreografía.

La pequeña compartió sus pasos de baile con este tema musical pero no todos los comentarios de sus seguidores fueron positivos.

Durante el video Salomé hace algunos gestos con su cara, mastica chicle como lo hace Rosalía, mueve sus caderas y sus brazos.

Pero sus fanáticos empezaron a comentar que la cantante española no era un ejemplo para una niña de tan solo 9 años.

Una de las partes de la canción dice: “Yo no soy y ni vi’a ser tu bizcochito, Pero tengo to’ lo que tiene delito, Que me pongan en el sol, que me derrito, El mal de ojo que me manden me lo quito”.

Por esta razón sus seguidores se mostraron un poco disgustados y en contra de que Salomé baile ese tipo de canciones.

También pidieron a sus padres, James Rodríguez y Daniela Ospina que revisen el contenido que publica la menor en sus redes sociales.

Otros fans de la pequeña por el contrario defendieron su gran talento y argumentaron que baila muy bien.

