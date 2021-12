Cuando hay amor: el nuevo trabajo musical de Jonas Myrin, ganador de dos Grammy

Conoce el nuevo trabajo musical de Jonas Myrin. Foto: Arturo Rodríguez | Revista Cromos

Jonas Myrin es un cantautor sueco con una prolífica carrera musical como escritor, cantante y productor. En su visita a Colombia, el artista habló con la Revista Cromos y nos contó de qué se trata su nuevo trabajo musical y cómo ha sido la experiencia de escribir para grandes estrellas como Céline Dione, Andrea Bocelli y Barbra Streisand.

¿Cómo fue el inicio de tu carrera musical?

JM: “Empecé en Londres cuando me mudé a los 17. Comencé escribiendo canciones y lo maravilloso fue el contraste entre vivir allí y haber crecido en Suecia. Una de las primeras artistas con las que colaboré fue Natasha Bedingfield, cantautora inglesa, y eso me mostró que el sueño musical es posible. Es decir, vivir la música no solo como hobby sino como modo de vida.

Mi carrera comenzó en Europa y luego conocí al presidente de Universal Music en Estados Unidos me escuchó y me dijo que debía ir a Estados Unidos. Me mudé a Los Ángeles y ese fue el inicio de esta increíble carrera de escribir canciones para artistas como Céline Dion, Andrea Bocelli y Barbra Streisand.

Actualmente, estoy lanzando mi proyecto como solista y es la razón de que esté aquí en Colombia. Se trata de mi canción Cuando hay amor y estoy muy emocionado de compartirlo con todos ustedes”.

¿Qué se siente escribir canciones para artistas de la talla de Céline Dion y Andrea Bocelli?

JM: “Yo crecí escuchando estas grandes voces. Barbra y Andrea sonaban en los equipos de sonido de mis padres. Así que estar en el mismo estudio que Barbra y verla cantar mis canciones fue una experiencia increíble.

Por otro lado, estos cantantes no solo son artistas magníficos, sino que son seres humanos muy bellos. De hecho, un consejo que Céline Dione me dio fue “tu música será tan buena como lo seas tú como persona”. Eso me inspiró muchísimo”.

Durante la pandemia, el arte y la música se volvieron clave para lidiar con la contingencia. Como artista, ¿de qué forma te afectó la emergencia por Covid-19?

JM: “Esta pandemia nos afectó a todos, sin importar en qué parte del mundo estuviéramos. Todos atravesamos por un periodo difícil. Como artista creo que fue muy complicado porque no podíamos hacer giras y se tuvieron que cancelar todos los eventos que estaban programados.

Sin embargo, como escritor de canciones, esto me permitió concentrarme. La pandemia me ayudó a escuchar lo que mi espíritu me estaba diciendo. Fue uno de los periodos más creativos que he tenido”.

¿Cómo ha sido tu visita a Colombia?

JM: “Ha sido increíble. Es mi primer viaje a Colombia y estoy muy emocionado. Había querido venir por muchos años. Varios amigos míos me habían dicho que tenía que venir y estoy muy feliz de estar aquí”.

¿Cuál ha sido tu comida favorita en Colombia?

JM:” Aquí hay muchos alimentos que no había probado nunca. El plátano frito es delicioso y las arepas son exquisitas. La cocina colombiana es una buena combinación ecléctica de Latinoamérica”.

Tu nueva canción es en español, ¿cómo te sentiste cantando en este idioma?

JM: “Amé cantar en español, fue una experiencia muy divertida. De hecho, recuerdo cuando era un niño y mi tía me puso a escuchar Luis Miguel y no entendía una sola palabra, pero podía sentir la pasión con que él cantaba.

Cuando lancé When there is love, que es la versión en inglés de Cuando hay amor, muchos de mis fans en Latinoamérica me pidieron que cantara en español. Y fue ahí cuando “tal vez este es el momento de hacerlo”. Fue difícil hacerlo por mi acento, pero con mucho trabajo duro lo logré”.

¿Cuál es tu palabra favorita en español?

JM: “Ustedes tienen tantas palabras hermosas y un lenguaje tan rico. Por ejemplo, una sola palabra puede tener muchos significados. Para mí, mis palabras favoritas son amor y esperanza porque en tiempos difíciles como la pandemia es fácil ver solo lo negativo. Sin embargo, el amor y la esperanza nos recuerdan lo que de verdad es importante en la vida”.

¿Cuál es tu invitación para los lectores de la Revista Cromos?

JM: “Estoy muy emocionado de compartir con ustedes mi nueva canción Cuando hay amor. Los invito a escucharla en todas las plataformas digitales de música y a compartirla con sus seres queridos”.