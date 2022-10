¿Cuándo regresa? | Seguidores de Juanda se quedaron esperando su ‘en vivo’

Juan David Morales Carranza, más conocido por sus seguidores como Juanda decidió alejarse de las redes sociales hace meses.

A pesar de contar con más de 4 millones de seguidores en Instagram y 18 millones en TikTok, el colombiano decidió tomarse un tiempo lejos de las plataformas en las que crea contenido.

¿Qué pasó con JuanDa el influencer?

A inicio de este 2022, el influenciador decidió anunciar que iba a realizar una pausa de las redes y que no podía decir la fecha en la que regresaría.

Sobre su regreso y la rezón de su retiro, surgieron algunos rumores falsos, por lo que en el mes de agosto él mismo tuvo que salir a aclararlos y asegurarle a todos sus fans que no pensaba retirarse y que tuvieran paciencia.

“Que paila que mientan así. Estoy en un proceso importante y difícil, no me pondría con estos jueguitos con mis seguidores. Solo necesito tiempo”, publicó.

Esto teniendo en cuenta que una cuenta falsa en TikTok llegó a estafar a algunos seguidores ya pedirles dinero por Telegram en la que había una foto con la frase “estoy de regreso! Regálame una trasferencia”, seguido de un número para consignar a una cuenta de Nequi.

Juanda: ¿Cuándo regresará a redes?

En horas de la tarde de este 25 de octubre, el creador de contenido publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que saludó a sus fanáticos y les preguntó que si aún se acordaban de él.

Incluso les dijo que tenía varias cosas por contarles y que los esperaba en un ‘en vivo’ que pensaba realizar en la noche a las 8:00 de la noche.

“Hola Sandra, transmisión acá en una hora” fue el texto que escribió junto a las fotos. Además, en la publicación se puede leer que todos los fanáticos podrán encontrar un nuevo video mañana en su canal de YouTube en el cual cuenta con más de 1 millón de suscriptores y 26 millones de reproducciones.

Sin embargo, no todo fue color de rosa pues a las 8:00 de la noche en punto, todos sus seguidores estuvieron pendientes para conectarse al live y saber todo lo que tenía por contar.

Pero el influencer contó con tan mala suerte que por alguna razón el internet o la plataforma falló y no logró realizar la transmisión.

“No lo pudo creer, pensé que era mi internet pero a todos les falló el en vivo”; “El regreso de Juanda es tan grande como el regreso de Betty”; “Yo a Juanda lo espero toda mi vida si es necesario”; “Estoy en depresión por no haber podido ver lo que tenía que decir”; “Ay no, que triste no haber visto a Juanda, lo extraño en mi vida”; “Lo bueno de esto es que al menos ya sabemos que Juanda regresa y está mejor”; “Juanda hace que mi vida sea mejor y los días mas llevaderos”, fueron algunos comentarios de los fans en Twitter.

Por el momento, a través de una historia en Instagram, confirmó que realizaría su ‘en vivo’ a las 10:00 de la noche pero en la plataforma Twitch.