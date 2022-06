¡Culpable! Amber Heard pierde el juicio contra Johnny Deep

Johnny Depp y Amber Heard Foto: Agencia AFP

Tras más de dos semanas de un juicio público y con el foco de todos los medios, hoy por fin se conoció el veredicto final del caso de Johnny Depp y Amber Heard, el cual se basó en demandas mutuas por difamación.

Este primero de junio se conoció que el el juzgado de Fairfax (Virginia), Estados Unidos, declaró que la actriz Amber Heard difamó a su exesposo el actor Johnny Depp en el artículo publicado para The Washington Post.

EL veredicto fue tomado tras la deliberación de los siete miembros del jurado, los cuales debían estar de acuerdo forma unánime. Según precisan medios internacionales, las deliberaciones del jurado se llevaron a cabo por cerca de 13 horas.

Con esta decisión, la actriz tendrá que pagar 15 millones de dólares al actor por presentarse como víctima de maltrato y Depp, 2 millones de dólares a Heard.

¿Cómo lo tomó Amber?

La actriz estaba cabizbaja y con un gesto de preocupación y tristeza. Vestida de negro, se sentó frente al estrado para recibir con mucha atención la decisión del jurado.

De acuerdo con medios internacionales “la lectura del fallo se ha retrasado porque el jurado había rellenado mal el formulario para la sentencia. La jueza Penny Azcarate les ha señalado que si consideraban que había habido difamación tenían que fijar la cuantía de la indemnización. Eso daba una pista sobre el fallo: había difamación, pero no se sabía de quién. Al final era de los dos, aunque en diferente grado”.

En un comunicado, Heard señaló: “La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido”.

Heard continuó: “Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace daño a la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

Sin embargo, según el jurado, las tres afirmaciones de Amber Heard que estaban sometidas a juicio fueron difamación:

—”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

—”Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

—”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

Esta fue la afirmación de Depp que fue considerada difamatoria:

“Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).