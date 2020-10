La cantante sorprendió con sus recientes declaraciones acerca de vida extraterrestre, con la que dice haber tenido contacto e instó a sus seguidores a dedicarle mayores esfuerzos al cuidado del ambiente ahora que el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus.

Demi Lovato no solo es noticia por romper su compromiso con el actor Max Ehrich, sino porque compartió públicamente su postura respecto a la existencia de vida extraterrestre. Incluso publicó en sus redes sociales las que serían las pruebas de apariciones alienígenas que ha presenciado.

“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no sólo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí”, aseguró.

La intérprete aparentemente ha captado algunos avistamientos mientras realizaba retiros espirituales en el Parque Nacional Joshua Tree, en California. Demi aprovechó el interés que despertaron sus publicaciones para invitar a sus seguidores a reflexionar sobre el desgaste del medio ambiente e involucrase en la meditación “para establecer contacto”.

“Este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta”, escribió.

