Demi Lovato anuncia concierto en Bogotá ¡Prográmate!

Demi Lovato anunció nuevas fechas para su nueva gira mundial de concierto en Suramérica, la artista regresará a Colombia después de hacerlo el 24 de mayo de 2010, ocasión en la que se presentó en el Coliseo El Campín.

La interprete de éxitos como Heart Attack o Échale la culpa canción dúo con el artista Luis Fonsi, presentará canciones de su octavo álbum llamado Holy Fvck, el cual será lanzado el próximo 19 de agosto de 2022 por medio de Island Records. Este álbum de Lovato marca su regreso a géneros como el pop, el rock y el punk.

La cantante estadounidense Demi Lovato anunció las fechas de su nueva gira mundial de conciertos. La intérprete de Heart Attack, Échame la culpa o The Art of Starting Over regresará a Sudamérica con varias fechas por las principales ciudades.

Lovato presentó a través de sus redes sociales su gira ‘Holy Fvck Tour’, la cual empezará el próximo 13 de agosto en Springfield. En septiembre la artista comenzará su gira en Suramérica, de la siguiente manera:

Empezando el 2 de septiembre en Sao Paulo y Belo Horizonte, Brasil.

Luego el 7 de septiembre en Bogotá, Colombia

Pasará el 9 de septiembre en Buenos Aires

El13 de setiembre estará en Santiago de Chile, para luego continuar su gira por Estados Unidos.

Demi se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en el que se esperan casi 12.000 espectadores, para el concierto de la cantante se habilitará los tres pisos del lugar, donde los fanáticos retumbará con las canciones de la artista como “Anyone”, “Sorry Not Sorry”, “Confident”, “Stone Cold”, “Skyscraper”, “Cool for The Summer”, “Échame la culpa” y más.

“Estamos trabajando muy duro para ofrecer un espectáculo increíble para todos mis fanáticos y no puedo esperar para verlos en persona para celebrar esta nueva música”, así describe Demetria Devonne Lovato el HOLY FVCK TOUR para el New York Times.

Las entradas saldrán a la venta para el público general el próxima 15 de junio a las 9:00 a.m. Los precios de la boletería para el concierto de Demi Lovato en Colombia van desde 143.000 pesos hasta 1′654.000 pesos, sin el servicio.

Por otro lado, por cada boleta que se compre para el espectáculo en Bogotá, se donarán $4000 pesos a una fundación elegida especialmente por la artista norteamericana.

En especial es una invitación para sus fanáticos, para la comunidad LGBTIQ+ que ha crecido junto a sus éxitos y para todas aquellas personas que celebran segundas oportunidades con música.

Lovato también ha trascendido por apoyar y defender los ideales de la comunidad. La artista abraza las identidades transgénero que reúnen a las personas que no se reconocen en la esfera masculina ni femenina.

