Demi Lovato cumplió 30 años y lo celebró al lado de su nuevo amor

La intérprete de temas como Cool for the Summer, Really Don’t care o Sober, Demi Lovato celebró el pasado sábado 20 de agosto su cumpleaños número 30.

La artista fue captada por paparazzis de la mano del músico Jordan Lutes, mejor conocidos como Jute$ en un restaurante ubicado en Santa Mónica, California.

Lovato cumplió sus 30 años de vida este 20 de agosto y se les vio junto a su pareja con un vestido rojo y una chamarra de piel negra, mientras que Jute$ portaba un suéter sin mangas y sombrero de pescador.

Fue a través de las redes de Jute$ que los usuarios pudieron confirmar el romance con la cantante de ‘Camp Rock’ publicó una serie de fotografías con la cantante en donde dejó claro que ambos ya son pareja con este mensaje:

“Feliz cumpleaños bebe. eres una descarada de 30 años y soy el imbécil más afortunado del mundo porque puedo llamarte mía. Hacerte reír se ha convertido en mi nueva obsesión porque tu sonrisa literalmente cura mi depresión. Estoy muy orgulloso de ti no solo por sobrevivir a todo lo que has pasado, sino por llegar a la cima y convertirte en tu ser más saludable, feliz y dulce. y eso es todo, nena”, fue el mensaje que el músico le dedicó a Lovato.

Este mensaje fue replicado en las Historias de Instagram de la cantante norteamericana del exitoso tema Sorry not sorry quien escribió: “Te amo, gracias, cariño”.

Tras superar las adicciones, Demi sorprendió a la audiencia al declararse una persona no binaria y pansexual a través de sus redes sociales, algo por lo que pidió tanto a sus fans como a los medios de comunicación referirse con el pronombre ‘elle’, lo cual cambiaría un año después pues hace algunas semanas pidió que, de nueva cuenta el público la considerara como ‘ella’.

Cuándo es el concierto de Demi Lovato en Bogotá

Demi Lovato llega a Colombia después de 4 años sin estar en concierto. La norteamericana está lista para demostrar que su voz sigue cantante muy alto

“Lo que verán ustedes en mi show en Colombia es un recorrido de mi música, además, todas las canciones de mi álbum ‘Holy Fvck’”, dijo.

Más tarde comentó: “No puedo esperar para ver a mis fans en Colombia, ha pasado mucho tiempo, no puedo esperar para verlos. Los amo demasiado”, concluyó.

Demi Lovato lanzó su álbum Holy Fvck, su octavo álbum de estudio, compuesto por 16 temas que representan un viaje sonoro, basado en sus experiencias de vida. “El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder”, comentó-

Demi Lovato se presentará este 7 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá.