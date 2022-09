Demi Lovato muestra a sus seguidores la lujosa mansión donde vive

La artista ha abierto las puertas de su casa y explicó el diseño que tiene esta mansión.

Demi Lovato se presentó en Bogotá este miércoles 7 de septiembre en el coliseo Movistar Arena y sus seguidores no pararon de cantar.

La cantante llenó el lugar y cantó todos sus éxitos musicales, entre esos, Heart Attack, Sorry Not Sorry, Échame la Culpa.

En su cuenta de Instagram, la estadounidense publicó un video donde hace un tour por su lujosa mansión.

Aquí te mostamos.

Conoce cómo es la mansión donde vive la cantante Demi Lovato

A través de sus redes sociales, Demi Lovato compartió con sus seguidores el lugar donde vive que tiene un valor cercano a los 7 millones de dólares.

Por medio de un video la cantante hizo un recorrido por varias partes de su casa y explicó cada una de ellas.

“Hola, soy Demi Lovato, bienvenidos a mi casa”, empieza diciendo la cantante.

Continua explicando que para esa casa quiso hacer de cada habitación algo especial, tiene una sala decorada con varios muebles.

La lujosa mansión tiene una piscina en el jardin, su propia sala de cine y contó Demi Lovato que su estudio es un lugar que le gusta mucho.

“Es un lugar secreto y aquí he escrito muchas de mis canciones. Me gusta pasar tiempo aquí y escribir sobre mi vida”, afirmó la artista.

En las imágenes se puede observar que la casa tiene decoración muy colorida y sus espacios son bastante amplios.

Está ubicada en un exclusivo sector de Los Ángeles.

