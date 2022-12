Después de dos años, Daniela Álvarez mostró la situación real de su pierna

El 12 de junio de 2020, Daniella Álvarez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores y con el país que su pierna izquierda sería amputada debido a una isquemia. El anuncio generó una oleada de mensajes de solidaridad y aliento en todo el territorio nacional, pues sus palabras conmovieron a grandes y pequeños.

En su video, la ex Señorita Colombia contó que lo que sería una operación sencilla para remover una masa en su abdomen se convirtió en un largo proceso clínico que la llevó a perder su pie izquierdo, debido a que el fluido de sangre hacia esa extremidad se cortó. Daniella pasó cuatro veces por el quirófano antes de tomar la decisión de amputar su extremidad izquierda.

Daniela Álvarez: ¿Cómo sigue su pierna?

A dos año de su valiente decisión, Daniella se ha convertido en un símbolo de fuerza, resistencia y resiliencia. Luego de su cirugía y su recuperación continua, la presentadora ha vuelto a hacer actividades que ama como bailar y hacer ejercicio.

En su publicación más reciente, la modelo reveló cómo se encuentra su pierna y qué tanto ha logrado fortalecerla a través de las constantes terapias.

“Hace dos años, no podía subir la pierna hacia atrás: el nervio se había afectado tanto por la isquemia. Hoy, ya cargo 12 kilos y vamos por más”, aseguró.

En el video, se ve a Álvarez en una máquina de gimnasio boca abajo, levantando un tipo de pesa con su pierna derecha, demostrando lo mucho que se ha fortalecido y lo bien que ha logrado hacer el ejercicio.

En entrevista con la Revista Cromos, el pasado marzo, Daniella relataba que su madre era uno de sus más grandes apoyos. “Mi mamá no me abandona, se convirtió en mi mejor compañera en momentos de sufrimiento. Me deja muchas enseñanzas”.

Además, presenciar el proceso de recuperación de personas que como ella han perdido una parte de su cuerpo la han motivado a tener una actitud positiva ante las adversidades. “Cuando vives una incapacidad y ves a otras personas que no puede mover el cuerpo, pero siguen sonriendo, te empiezas a contagiar de su actitud”, afirmó Daniella.

Su colección llamada “Vida para inspirar”

“Vida para inspirar” es la nueva colección de Daniela Álvarez y Bronzini, la marca de ropa interior y pijamas de Moda Éxito.

En total son 42 prendas confeccionadas en talleres 100% colombianos. Álvarez se convirtió en la embajadora de la marca desde hace dos años, un tiempo después de la recuperación de una intervención quirúrgica que le costó perder su pierna izquierda.

“Cada paso que doy es un reto, algunas cosas son más difíciles que otras, la paciencia debe ser mi virtud por cada respiro que tengo, así que tengo a todo motor mi mente enfocada en lograr todo lo que necesito a un ritmo más lento, pero con resultados positivos”, comentó Daniela.