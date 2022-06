Inés Gaviria se presenta en concierto para celebrar el Día del Padre

La cantante se presentará con varios invitados, incluyendo su hermano, Jose Gaviria. Foto: Inés Gaviria

Si no tienes plan y de paso quieres celebrar el Día del Padre en compañía de tu familia, Inés Gaviria propone un concierto acompañada de sus amigos, varios cantantes del género balada, será en Bogotá este sábado 11 de junio, exactamente en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno

Para todos aquellos que quieran asistir a la presentación, las entradas están disponibles en Tuboleta.com. Un espacio para cantarle al amor y el desamor y pasar un rato ameno con una idea de fin de semana diferente.

Cromos conversó con Inés Gaviria para conocer un poco más de esta presentación, algunos detalles de su carrera y a propósito del mes del Orgullo LGBT+, ella dio un mensaje para celebrar la fecha.

Cromos: ¿Qué nos puedes contar de tu concierto este sábado 11 de junio?

Inés Gaviria: Voy a tener un show este sábado, 11 de junio, que se llama ‘Inés Gaviria y sus amigos’, va a ser una edición especial que queremos dedicarle a los papás en su mes, aunque no coincide con el día del padre.

Es un concierto muy especial porque voy a compartir, además, con grandes talentos, grandes artistas, van a estar, Tavo Botero, Mónica Giraldo, Juan Felipe Samper y también tengo de invitado a mi hermano. Estoy súper emocionada porque tenemos preparadas muchas sorpresas, un concierto lleno de música bonita, emotiva y creo que va a estar muy chévere.

C: ¿Qué pueden esperar los espectadores de esta presentación?

IG: El repertorio que nosotros tenemos es en un show que se divide entre el repertorio propio y otras canciones, otras versiones que yo he hecho en un disco pasado, que se llamada ‘Entre Canciones’, es un disco que cuenta con muchas canciones que todos conocemos también, lo que pueden esperar son canciones muy bonitas, una puesta en escena lindísima, tenemos preparados diferentes momentos, unos que te harán seguramente gozártela, otros te harán de pronto hasta lagrimar, pero siempre vas a estar muy conectado con lo que pasa en el escenario, con la música mía, con la música de mis invitados.

De las mías está la canción ‘Te Quiero la Mitad’ que me fascina, ‘De Repente’ que es mi primera canción, me encanta ver la reacción en el público cuando la canto, ver cómo la corean conmigo. Pero también hay canciones como, por ejemplo, ‘Me Cuesta Tanto Olvidarte’, que hicimos una versión para mi disco pasado, es muy linda, y otra con la que la gente se conecta mucho es con ‘Obsesión’, la versión del vallenato, que la canto en vallenato, la canto en balada, hace parte de un trabajo que se llamaba ‘Diez Mujeres por Colombia’ y es una versión que a la gente le encanta.

C: Teniendo en cuenta que junio es el mes del Orgullo LGBT+, ¿qué mensaje te gustaría compartir?

IG: A mí me parece importante, sobre todo porque el 17 sale una canción que es dedicada al mes Pride, vamos a hacer una exclusiva con Apple Music de una canción que yo escribí y que se la dedico a mi esposa, entonces me parece muy chévere que todo esto esté pasando en junio, me parece importante recalcar lo que ha sido la lucha de toda una comunidad por hacer valer los derechos, debería ser una cosa que pase todo el año, pero me parece importante cuando tenemos una fecha para reflexionar y decir cómo vamos, podemos avanzar más, pero ¿qué hemos alcanzado hasta este momento?