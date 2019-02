Diez películas maravillosas que nunca fueron nominadas a los Premios Óscar

¿La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas siempre ha tenido la razón? Por las películas que componen esta lista, pareciera que no. Sin embargo, el hecho de que estas producciones no hayan sido reconocidas, ni siquiera nominadas, no resta el valor estético y temático que tienen y, por eso, días antes de la entrega número 90 de la edición de los Premios Oscar, las destacamos.

¿Cuáles agregarías?

1. Modern Times (1936)

Director: Charles Chaplin.

Este retrato, crítico y a la vez humorístico, de las condiciones laborales en Estados Unidos tras la Gran Depresión, fue una cachetada al capitalismo, que vivía para ese entonces, su época de esplendor. Una de las joyas del cine mudo, que en 2018 cumplirá 82 años.

2. Paths of Glory (1958)

Director: Stanley Kubrick.

La historia, que tiene lugar en Francia, en 1916, expone la situación de los fusilamientos de los soldados por cobardía, durante la Primera Guerra Mundial. Basada en la obra publicada en 1935 por Humphrey Cobb, es considerada una de las grandes películas del cine bélico (aunque sería más preciso categorizarla como antibélica) y para muchos, la obra maestra de Kubrick.

3. Rio Bravo (1959)

Director: Howard Hawks.

Un grupo de hombres en cabeza del sheriff Chance custodian a un hombre acusado de asesinato, quien es, además, hermano de un poderoso terrateniente, para impedir que sea liberado antes de que lleguen las autoridades. Un clásico del western, que pasó desapercibido para la Academia.

4. The Innocents (1961)

Director: Jack Clayton.

Basada en la novela de Henry James titulada “Otra vuelta de tuerca”, la cinta de suspenso narra la historia de una institutriz que es contratada para cuidar a dos huérfanos que viven en una mansión en el campo. Con el pasar de los días, la mujer comienza a sospechar sobre la influencia de los antiguos criados, ya muertos, en la vida de los niños.

El director de cine francés, François Truffaut, la consideró como “La mejor película en inglés”.

5. The shining (1980)

Director: Stanley Kubrick

Uno de los íconos del cine de terror de todos los tiempos y con el que la academia ignoró una vez más a Kubrick.

El maestro de escuela y aspirante a escritor, Jack Torrance, se muda junto a su esposa e hijo al hotel Overlook durante el invierno, para encargarse de las labores de mantenimiento. Sin embargo, con los días, el encierro comienza acabar con la cordura del hombre.

6. Terminator (1984)

Director: James Cameron.

En la década del 80, aparece un ciborg enviado desde el año 2029 con una misión: acabar con la joven que se convertirá en la futura madre del líder de la resistencia humana, en contra de las máquinas. A su vez, los rebeldes logran transportar a un protector que deberá evitar que el asesino cumpla con su cometido.

7. Once Upon a Time in America (1984)

Director: Sergio Leone.

Se dice que Érase una vez en América, fue el proyecto más personal del director de cine italiano y que su planificación tardó 15 años. Está basada en la novela del escritor Harry Grey “The Hoods” y cuenta la historia de dos chicos, uno hebreo y otro judío que junto a otros amigos conforman una banda que, con los años, los lleva a convertirse en unos importantes mafiosos durante la época de la prohibición (1920-1933).

8. Reservoir Dogs (1992)

Director: Quentin Tarantino.

Una banda de ladrones es contratada para entrar a una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, pronto aparece la sospecha de que hay un infiltrado de la policía dentro del grupo. Con esta cinta estrenada en 1992, Quentin Tarantino se le revela al mundo y con él, una nueva forma de hacer cine que todos reconocemos fácilmente con la siguiente expresión: “El estilo Tarantino”.

9. Leon: The Professional (1994)

Director: Luc Besson.

Tras el asesinato de su familia por parte de un agente corrupto de la D.E.A., Mathilda, interpretada por una pre adolescente Natalie Portman, se refugia en la casa de León, un asesino a sueldo que le enseñará a disparar para poder vengarse del asesino de su pequeño hermano.

La película pasó desapercibida para la Academia, aunque muchos atribuyen este hecho a que ese mismo año, estrenaron grandes cintas como Forrest Gump y Pulp Fiction.

10. Heat (1995)

Director: Michael Mann.

Empire la incluyó en la lista de las “500 películas más grandes de todos los tiempos”. Y es que contaba con una fórmula ganadora: Robert De Niro y Al Pacino que la convirtió en un éxito de taquilla. Sin embargo, su popularidad no le alcanzó para lograr una nominación a los premios Oscar.