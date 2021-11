Dos policías con mentes brillantes que descifrarán los casos más misteriosos

Raphaëlle será la fuerza y Astrid, quien padece deserá la mente de conocimiento, juntas no habrá criminal que escape o misterio que quede sin resolver.

Llega la producción franco-belga, “Bright Minds” a la pantalla de AXN. Esta nueva historia arranca cuando la comandante Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) visita la oficina de registros policiales en busca de información, lo que ella ignora es que detrás de cientos de cajas llenas de papeles vive Astrid (Sara Mortensen), una brillante e inquietante joven que tiene tatuados en su cerebro detalles innumerables de miles y millones de investigaciones sin resolver.

Esta pareja infalible ante el crimen francés nos hará reír, las intrigas de cada misterio serán adictivas para todos aquellos que disfrutan de un buen misterio policial en casa.

La actriz Sara Mortensen, interpreta a Astrid quien padece en la serie del síndrome de Asperger, pero es la mente con todos los conocimientos, quien le enseñará a Raphaëlle Coste cómo encajar y ser discreta en sus investigaciones, mientras que Coste le enseñará a Astrid a ser más flexible.

Mortensen habló de su papel y los desafíos que enfrentó al interpretar a una mujer con síndrome de Asperger.

¿Sara, cuál fue el mayor desafío de interpretar un personaje con Asperger?

Tenía que encontrar al mismo tiempo un personaje que no traicionara a las personas que son autistas y, además, que los no autistas también se pudieran identificar con el personaje. El mayor desafío y más importante, para mi, fue que todas las personas del espectro se sintieran, antes que nada, respetadas. Cuando hablo del espectro me refiero al espectro autista.

Cuéntanos de tu personaje y sus características ¿Qué vamos a ver en las pantallas?

Astrid también trabaja en la documentación criminal y en los archivos. Ella es una persona muy organizada, necesita tener un día a día muy arreglado. Tiene pocas interacciones sociales, desde que nació, ella creció y fue criada la mayor parte del tiempo por su padre. Astrid y Raphaëlle, como ustedes verán, además de la relación policiaca son mujeres con personalidades opuestas, la vida jamás las hubiera reunido si la comandante no hubiera ido al archivo criminal. Lo más interesante será la amistad y el vínculo intenso en el que se protegerán mutuamente y se mostrarán las diferentes perspectivas del mundo.

Hablando del mundo de la mujer, en el sector policial y de investigación es muy masculino, ¿Creen ustedes que la intuición femenina y el rol de la mujer en este caso, aporta a este tipo de cargos policiales y de investigación?

Astrid también le ayuda a Raphaëlle con el tema de la neura. A diferencia de Raphaëlle, ella tiene una memoria fotográfica y le ayuda a relacionar diferentes casos. La mujer tiene más intuición, aunque Astrid tiene un punto de vista diferente como autista. Además, son dos mujeres y eso es algo bueno porque si es un mundo muy masculino esa es la imagen que tenemos en las películas. En la vida real, tengo una amiga que trabaja en investigación criminal en Paris y tengo varias amigas que son policías, es un mundo femenino usan tacones, maquillaje, se visten bien y se ven bonitas. Aunque, en las serie y películas se representan como algo cowboy y nosotras hacemos muy bien los cowboys, Raphaëlle más que nadie.

Sus personajes son como una especie de Sherlock Holmes y Watson ¿Qué es lo divertido detectives o policías?

Astrid es más como una detective, porque puede ver los detalles, las cosas pequeñas. Raphaëlle tiene más un equipo y está en una investigación. Una trabaja en la luz y la otra en la sombra. La rubia en la sombra y la castaña en la luz.

Hace un momento ustedes mencionaban cartas en Facebook de personas que les comentaban sobre su autismo o diferentes trastornos. Según su experiencia vivida en esta serie, ¿cuál debería ser el camino de esta sociedad para incluir personas con autismo en el mundo laboral?

Bueno, creo que eso depende de cada uno de los países. Yo tengo familia de noruega y de Francia, les puedo decir que en esos dos países las cosas son distintas. Yo no hablaría en nombre de los países, pero hay algo que creo y es que, si nosotros tratáramos de incluir y de lidiar con todas las diferencias, todo sería distinto.

Si intentáramos de incluir las diferencias en las escuelas, si hay un niño que está frente a una diferencia desde el comienzo, solo va a saber que tiene esa diferencia si la trabajamos en la escuela. Si los niños tienen una diferencia física o neurológica deben ser incluidos, así tienen más oportunidades de integración en el mundo laboral.

Ya se probó que un 90% de los niños autistas que se llevaron a las escuelas desde una temprana edad, ingresaron mucho mejor en el mundo laboral. En Francia, por ejemplo, a veces los llevan a institutos psiquiátricos, pero esto no es una enfermedad mental. Las características autísticas o mismas diferencias físicas, verbales, los que no pueden parar de mover sus manos, los que se mueven para atrás y para adelante, son códigos de normalidad que a veces se aceptan o no se aceptan.

Cuando salíamos de la escuela veíamos que los niños usaban los gorros y actualmente no se puede. Creo que la solución, cuando tratamos de lidiar con un chico autista que está en un lugar cerrado eso le puede traer mucho estrés. Los estudios y las consecuencias se pueden multiplicar por diez a causa del estrés que viven.