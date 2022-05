Egan Bernal tiene candidato: va por ‘Fico’ y a más de uno le rompió el corazón

Egan Bernal acompañado de su madre Flor Marina Gómez. Foto: Instagram: Flor Marina Gómez

Egan es sinónimo de triunfo, resiliencia y determinación. Lo que ha demostrado en la bicicleta también lo hace en redes sociales. En la actual contienda política del país, uno de los más grandes deportistas en la historia de Colombia dividió las aguas con un trino que no se deja de comentar. Sin miedo a las reacciones, comunicó su decisión para el próximo 29 de mayo, día de las elecciones.

“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...”, manifestó el ciclista del equipo británico Ineos.

Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... 🧵 abro hilo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

En días anteriores, Bernal venía agitando el debate con mensajes que dejaban intuir una posición política más de centro. Antes de partir al viejo continente para continuar con su recuperación tras un grave accidente, expresó lo siguiente en las redes sociales: “Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”.

Teniendo en cuenta su voto revelado hoy, se entiende su pulla a Gustavo Petro, lanzada el 28 de abril: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”.

La opinión de Bernal agitó el pulso y los seguidores del movimiento que se opone a Fico Gutiérrez han manifestado su respeto y otros su total rechazo. La actriz Carolina Ramirez criticó al ganador del Giro de Italia: “Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y esta con el pueblo”, trinó la caleña, protagonista de La reina del Flow.

Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y esta con el pueblo. https://t.co/ZOeVQAD1Ze — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) May 18, 2022

En el pasado reciente, varios deportistas han dicho abiertamente su postura política, pero ninguna había tenido el impacto generado por el mensaje de Egan Bernal. No obstante, más allá de su posición en estas elecciones, es oportuno recordar que el pedalista ha brindado grandes alegrías a una nación que a nivel deportivo no tiene grandes conquistas.

Federico Gutiérrez agradece el apoyo de Egan Bernal

El candidato paisa le respondió al cundinamarqués. En un mensaje en redes sociales le dijo: “Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños”.

Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños.

Que orgullo 🇨🇴🙏🏻 https://t.co/ikAFHR4bh3 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 18, 2022

Que orgullo 🇨🇴🙏🏻 https://t.co/ikAFHR4bh3 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 18, 2022

A Fico Guitérrez se suman otras figuras en el deporte, como el futbolista Miguel Borja y los padres de Luis Fernando Díaz, la estrella del Liverpool inglés.