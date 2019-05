El 23% de las dominicanas más pobres se casa antes de los 15 años

Vía: EFE

El 58,6 % de las niñas dominicanas más pobre se casan o unen antes de los 18 años y el 23 % lo hace antes de cumplir los 15 años, de acuerdo con un informe presentado este jueves en el país, que tiene uno de los más altos índices de menores casadas o unidas de América Latina y el Caribe.



Un porcentaje significativo de las niñas y las adolescentes (15 a 19 años) casadas o unidas lo está con hombres cinco o diez años mayores que ellas, aun cuando la legislación dominicana tipifique como abuso sexual las relaciones con personas menores de edad en las que haya una diferencia de cinco años o más, agrega el estudio.



Los datos forman parte del Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas en seis territorios del país, realizado conjuntamente entre Unicef y el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia local.



La investigación agrega que, a pesar de que la República Dominicana es un país de ingresos medios altos, la incidencia del matrimonio infantil es similar a la de los países del África Subsahariana, donde el promedio es de un 39 % de niñas y adolescentes que se casan antes de los 18, y un 12 % antes de los 15 años.

El estudio alerta que "todos los días, cientos de niñas se casan en República Dominicana y esta grave forma de violencia de género no solo afecta a la niña y a su familia inmediata, también se roba parte de las posibilidades del progreso de toda la sociedad dominicana".



Dada la complejidad del problema, para acabar con el matrimonio infantil es necesaria una acción interinstitucional que involucre a todos los actores sociales, reformando el marco legal, adaptando las políticas sectoriales y desarrollando programas de prevención, según el informe, que analiza los municipios de Barahona, Higüey, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Paraíso y San Rafael de Yuna.



En estas localidades, sin embargo, el casamiento de las niñas y adolescentes con hombres adultos no se considera un problema, según algunos de los hallazgos de este estudio.



Durante la presentación de la investigación, la vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño, dijo que el matrimonio infantil y las uniones tempranas se han convertido en un serio escollo para el desarrollo integral de nuestro país.



"El matrimonio infantil y las uniones tempranas, junto a los indicadores de embarazos en las adolescentes, están generando una fuerte presión sobre los indicadores de nuestro país y perpetuando el círculo de pobreza", agregó.



Mientras, la representante de Unicef en República Dominicana, Rosa Elcarte, apuntó que es fundamental que en el país, además de modificar la legislación vigente para prohibir el matrimonio antes de los 18 años, sin excepciones, se implementen intervenciones para reducir esta práctica dañina para niños, niñas y adolescentes.



En la República Dominicana, según la legislación, el hombre, antes de los 16 años cumplidos, y la mujer, antes de los 15, no pueden contraer matrimonio, pero el juez puede, por razones justificadas, conceder la autorización a pesar de la edad.



De acuerdo con datos de la Junta Central Electoral (JCE), entre 2012 y 2017, en el país hubo 1.717 matrimonios infantiles y en el 98% de los casos la pareja femenina era la menor de edad.