Este martes 2 de agosto el apneista antioqueño, John Muñoz Aristizábal marcó un nuevo récord nacional para Colombia en la modalidad FIM (free Inmersion), inmersión libre en 89 metros.

El apneista colombiano John Muñoz consigue otro récord para el país ¡Orgullo¡ Foto: Cortesía

Después de batir su récord personal de más de 100 metros con un solo respiro en la modalidad “No limits” el pasado mes de mayo en Egipto, el atleta colombiano John Muñoz batió un nuevo récord nacional de apnea en la modalidad de inmersión libre, en las Bahamas, en el marco del Vertical Blue.

Muñoz quien ha participado en varias competencias a nivel internacional y que ya tiene varias marcas registradas estará participando de estas competencias desde el primero hasta el 11 de agosto con otros 44 atletas de todo el mundo.

El récord AIDA actualmente lo tenía Cristian Castaño con una profundidad de 88 metros que lo realizó el pasado mes de abril en San Andrés. John aspiraba a bajar 89 metros y lo logró al hacer la inmersión.

Para conseguir este récord en esta modalidad, el antioqueño invirtió un tiempo de 3 minutos y 11 segundos. El récord mundial está en poder del ruso Alexei Molchanov en 125 metros.

¿Cuándo tiempo lleva preparando este récord?

Cada día de entrenamiento es un día de preparación para inmersiones futuras. Entonces de eso se trata de entrenar descansar y repetir, repetir y repetir hasta encontrar un balance entre el entrenamiento y el descanso.

Todo este año he tenido un entrenamiento óptimo y eficiente. En esta competencia mi entrenador ha sido Walid Boudhiaf, uno de los apneistas más destacados del mundo.

¿Cómo se maneja la adrenalina previa a cada competición de apnea?

Con una óptima respiración, con pensamientos que te coloquen en una zona feliz y tranquila. Es un deporte hermoso y seguro, el cual te da mucha paz y disfrute, entonces la adrenalina pasa rápido.

¿Quién lo inspira?

Me inspira mi familia y su apoyo incondicional, me inspira Alessia Zechinni (campeona del mundo ) con su humildad su tenacidad, me inspira Alexei Molchanov (campeón del mundo ) con su fortaleza, su disciplina, mi entrenador en esta competencia Walid Boudhiaf por su perseverancia, su capacidad de análisis de toda la fisiología del cuerpo y los pulmones.

En cuanto al riesgo que representa este tipo de inmersiones el atleta colombiano asegura que es muy calculador ya que cuenta con el mejor equipo de seguridad del mundo y su preparación es ardua para minimizar cualquier tipo de riesgo.

¿Existe el miedo cuando haces estás pruebas?

Claro que existe el miedo y es maravilloso sentirlo, moldearlo controlarlo y hacerlo tu amigo, pues es el que te hace mantenerte vivo, consiente.

El Vertical Blue comenzó el 1 de agosto y se desarrollará hasta el 11 de agosto en Bahamas con la participación de más de 40 atletas de todo el mundo.