El “asco” que sintió Jim Carrey por el discurso de Will Smith en los Oscar

A lo sucedido el pasado 27 de marzo en el Teatro Dolby le siguen saliendo cabezas. La agresión de Will Smith tiene interpretaciones que en definitiva la condenan.

El encontronazo en vivo y las posteriores disculpas no han sido suficientes para los que han señalado la actitud de Smith.

Tampoco fueron suficientes las palabras que el actor de Hombres de Negro y El príncipe del rap publicó un comunicado. En el texto lamentó su salida de casillas: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”.

La crítica de Jim Carrey

En el programa CBS This Morning Jim Carrey habló de la polémica gala en la que los premios y las nominaciones pasaron a un segundo plano.

La estrella reconocida por su humor fino manifestó que, si estuviera en los zapatos de Chris Rock, “hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo determinadas palabras”.

Su comentario fue la antesala a lo que vino después. Carrey fue implacable, incluso sostuvo que la rabia de Smith “salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra”.

Al preguntarle si tenía diferencias con la pareja de Jada Pinkett, Carrey fue contundente al decir “le deseo lo mejor, realmente lo deseo” y dejó claro que “no tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento”.

Sobre la atención que absorbió la cachetada en detrimento de la premiación, Carrey volvió a ser muy duro: “Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. La gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”.

Más voces analizan lo hecho por Will Smith

“En el punto más alto de su carrera decide irse por el lado más repugnante”, sostuvo un crítico de cine consultado por CNN. “Admiro lo que hizo por su esposa, pero la mejor protesta hubiera sido irse de los Oscar”.

En la misma cadena de noticias, la escritora Holly Thomas publicó una columna de opinión refiriéndose a la pelea de Will Smith con Chris Rock: “Al menos podemos agradecer porque Smith no se transformó completamente en Alí, como tributo al personaje de un boxeador campeón que interpretó antes. Pero, volviendo al punto, la reacción de Smith, al igual que sus palabras durante su discurso de aceptación, fueron más sobre él mismo que sobre su esposa. Y eso es lo que más irrita. Los hombres no deberían usar el bienestar de las mujeres como una justificación para golpear a alguien. Además, enviar el mensaje de que esto es lo que las mujeres quieren de los hombres no solo es inútil, sino también potencialmente peligroso”.

