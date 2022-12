El controversial mensaje de Mary Méndez sobre su “peor amante”

Mary Méndez es mejor conocida por ser una de las conductoras del programa de chismes de Caracol Televisión, ‘La Red’, aunque ha estado alejada de la producción del programa para hacer cubrimiento del mundial de fútbol en Qatar.

Además de su trabajo como presentadora de televisión, también es empresaria y tiene una gran influencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Allí destaca por su personalidad desparpajada, comparte adelantos de sus proyectos y uno que otro detalle de su vida personal.

Mary Méndez y su mensaje en redes

Justamente fueron sus redes las que llamaron la atención pues allí publicó un curioso mensaje al que alguno le encontraron una buena relación y otros simplemente se rieron.

La presentadora se caracteriza por sus ocurrencias en redes y una de ellas se robó la atención de sus seguidores en Instagram

A través de sus historias, Méndez publicó una foto casual en la que estaba haciendo ejercicio, aunque en realidad, lo que más despertó los comentarios fueron las palabras con las que acompañó la imagen.

“¡Fin de semana! Eres un pésimo amante, llegas tarde, duras poco y te vas rápido”. Tras la publicación, los mensajes no se dieron a esperar de parte de varios de sus fanáticos, quienes en su mayoría estuvieron de acuerdo con ella.

“Estoy de acuerdo, los fines de semana se pasan muy rápido, no duran nada”; “Este mensaje me suena a otra cosa: ¿no será que sí tienes amante que no te convence?”; “Yo estoy en las mismas que tú. Creo que el fin de semana debería durar como diez días”; “Será que está haciendo la comparación con el fin de semana o habla de algún ex”; “Se nota que sabes disfrutarte cada día” y “Con quién irás a pasar el fin de semana”, fueron algunos de ellos.

La estrecha relación de Mary Méndez con Jon Sonen

La polémica suscitada por la trabajadora, Norelys Álvarez, días atrás, quien atacó a los dueños de las tiendas de moda, Jon Sonen, y que protagonizó una situación escandalosa en uno de los locales de Cartagena, continúa.

El pasado 4 de diciembre, la samaria fue noticia de nuevo, ya que es una de las fuertes defensoras de Jon Sonen, hablando de las acusaciones hechas por Norelys Álvarez, pero Carlos Giraldo, su colega, no se quedó callado y terminó exponiéndola en uno de los recientes episodios del show de Caracol Televisión.

“Como fue tu compañero de pupitre”, le dijo Giraldo a Méndez, ella de inmediato confesó que sí fueron compañeros de estudio, sin embargo, se mostró muy molesta por el señalamiento, “no seas atrevido”, fue la replica que le hizo al presentador, entonces también añadió: “Yo soy muy objetiva. Sé de quién estoy hablando”.

En pleno rifirrafe, Frank Solano, otro de los integrantes de La Red, se puso a intermediar para acabar con la discusión entre sus compañeros, especialmente porque se hizo obvio el vínculo entre Mary Méndez y Jon Sonen.