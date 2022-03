El día en que Amparo Grisales mandó a “callar” a Margarita Rosa De Francisco Foto: Instagram

Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco fueron cercanas, ambas compartieron diversos trabajos en la televisión colombiana. Uno de ellos fue la telenovela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ (1998). Este proyecto, dirigido por Jorge Alí Triana, sorprendió a la sociedad conservadora al presentar el primer beso entre Inés de Hinojosa, interpretada por Amparo Grisales, y Juanita de Hinojosa, encarnada por De Francisco. En la telenovela eran tía y sobrina.

Sin embargo, durante los últimos años las artistas se han distanciado y solo en las redes sociales han vuelto a conectarse. En esta oportunidad por una acalorada conversación en Twitter.

Todo ocurrió porque hace unos días en Twitter, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco escribió “Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza”.

Uno le puede decir a alguien “cállese” cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 24, 2022

A este comentario, le salió al paso la jurado de ‘Yo me llamo’ con un mensaje que levantó controversia. “Entonces ‘CÁLLESE HERMANA’. No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’… Respire amiga (aunque según usted nunca lo fuimos)”.

La opinión de ‘La Diva’ generó controversia entre los que apoyaban a Grisales y otros quien defendían a De Francisco. Sin embargo, no todo paró ahí. Margarita compartió la respuesta de la actriz y escribió: “Mujer divina, ojalá nunca te callés. Hasta este regaño te luce”.

Mujer divina, ojalá nunca te callés. Hasta este regaño te luce. https://t.co/aMoqIHFFsK — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 25, 2022

No es la primera vez que Margarita elogia a Grisales, hace semanas en una entrevista a su hermano Martín De Francisco -en ‘La Tele Letal’- comentó: “Si hay una mujer histórica en Colombia es Amparo Grisales, esa mujer fue la primera, de pronto hubo más, pero la primera que públicamente se atrevió a mostrarnos a las mujeres como personas que podíamos vivir nuestra sexualidad libremente, ella hizo mucho por nosotras en ese sentido, fue muy liberadora para muchas de nosotras. Fuera de eso, es una mujer muy divertida, a mí me encanta su sentido del humor. Si hay que decir de las mujeres importantes en la historia de Colombia, una de ellas es Amparo Grisales”.

La Tele Letal con Margarita Rosa de Francisco | Capítulo 145 por Red+

