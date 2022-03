¡Él es el actual emir de Qatar! El hombre detrás del próximo Mundial de Fútbol

El Mundial de Fútbol de Catar 2022 no se celebrará en los meses de junio y julio como era costumbre debido a las altas temperaturas, sino en el mes de noviembre. Foto: WALTER BIERI

Desde el año 2013 y tras la muerte de su padre, Tamim ben Hamad ha sido el Emir de Qatar, jefe de gobierno, jeque y rey absoluto porque el estado se rige de forma monárquica y es gracias a él que el mundo mira con otros ojos a este país. Entre las facultades que le reconocen es que es un gran negociador, tanto así que consiguió hacerse al equipo de fútbol de Paris Saint-German o PSG como se le conoce, y ha sido fundamental para la realización del próximo Mundial de Fútbol que se celebrará en noviembre de este año y donde la Selección Colombia aún se encuentra en la lucha por conseguir un cupo en esta eliminatoria.

No era el heredero del trono en Qatar

El heredero al trono de Qatar no era Tamim, pero su hermano mayor renunció al título, por lo que terminó asumiéndolo. Tiene apenas 41 años y ha elevado el perfil internacional de Catar con una apuesta agresiva por el deporte. No solo compró al PSG. En 2006 presidió comité organizador de los XV Juegos Asiáticos de Doha y bajo su liderazgo Qatar ganó los derechos para acoger el Campeonato Mundial de natación de 2014 y el Campeonato Mundial de Fútbol de 2022.

Un hombre de negocios

Tamim es descrito por la diplomacia con una fuerte personalidad, lo que le permitió establecerse dentro de la familia gobernante a pesar de que no era la primera opción de su padre, y aunque quienes lo conocen aseguran que es amigable, confiado y abierto, también lo destacan que es un experto en las finanzas, atento y calculador. Y no es solo fama. El actual Emir de Qatar posee grandes acciones de Barclays, Sainsbury’'s y Harrods, Volkswagen, Walt Disney, The Shard, Heathrow Airport, Siemens y Royal Dutch Shell, y también una parte del edificio más alto de Europa, el Shard London Bridge. Es el primero, en una sucesión de tres gobernantes cataríes de la familia Al Thani, en llegar al poder sin recurrir a un golpe de estado.

Lo que no quiere que nadie sepa

A todas luces, Tamim parece el monarca ideal, pero no sucede lo mismo con su familia. Su hermano Khalid bin Hamad bin Khalifa protagonizó en 2020 un escándalo de proporciones mayúsculas. Seis hombres que trabajaron con él le acusaron de ordenar ejecuciones y matar con sus propias manos a su conductor, eso sin contar que varias veces ha sido señalado por actos de violación sexual.

Además de los recogido en la denuncia, los demandantes aseguraron al Daily Mail que el príncipe organizaba fiestas salvajes con carreras de coche y prostitutas, y tenía un equipo médico para que le vigilara por si se le iba la mano con las drogas. A pesar de que las demandas de los trabajadores fueron puestas en Estados Unidos hace 2 años, no hay rastro del proceso judicial y se cree que el Emir echó mano de sus excelentes relaciones con Occidente para que no hubiese consecuencias para su hermano.

¿Quiénes son los Althani?

La familia Al Thani es una dinastía que ha gobernado Qatar desde su fundación en 1850 y aunque es un pequeño país en el Golfo Pérsico, tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, así como un historial de acusaciones por abusos de derechos humanos.

Catar es el principal exportador de gas natural licuado del mundo y comparte con Irán -el principal enemigo de Arabia Saudita- el desarrollo de su enorme yacimiento de gas natural, el South Pars-North Dome, el más grande del mundo.

