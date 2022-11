Él es Ouka, el perro que es tendencia por hacer parapente y viajar por el mundo

En la cuenta de Instagram del canino que tiene 117 mil seguidores se puede leer en su descripción “Mi nombre es Ouka y soy un samoyedo macho de 4 años que no tuvo mucha suerte hasta que Shams me adoptó. Lo necesito tanto como él me necesita a mí.

En un video alojado en la cuenta de Ouka se ve a la mascota disfrutando de un divertido vuelo en parapente al lado de su dueño, Contó que el arnés le quedó grande, pero que fue algo único lo que vivió en esta aventura.

“Cuando Shams dijo que quería llevarme a vivir aventuras, ¡no esperaba ese tipo de aventuras! ¡Pero qué genial es eso! ¡Hasta ahora, hicimos 4 vuelos y me encanta”, escribió Shams en la cuenta de Instagram de la mascota-

Más adelante escribe: “Aquí hay un video corto para mostrar cómo Shams verificó si estaba bien volar conmigo. Nunca he tenido miedo o mostrar un trauma. ¡Tan pronto como aterrizamos, estoy súper feliz y me quedo con todos los pilotos! ¡Todos me dan abrazos, así que es genial!”.

Probablemente no es el primer perro en volar parapente, pero el canino si ha robado las sonrisas de sus seguidores y ha llenado de felicidad a otros seguidores.

Los vídeos que ambos realizan en el aire haciendo parapente han logrado un gran éxito en las cuentas de Instagram de ambos. “El primer vídeo que hice obtuvo alrededor de 150 millones de visitas”, comentó Shams para la BBC.

El dueño de la mascota también comentó que en las ocasiones de excursiones se percató que Ouka no tenía miedo a las alturas, así que al percatarse de la valentía de la mascota decidió investigar si su mascota podría acompañarlo en sus viajes extremos. “Usar un arnés de vuelo especial para que Ouka lo lleve en los vuelos”.

En sus divertidos y extremados vuelos en el aire Shams le coloca el arnés, se preparan y empiezan a correr para lanzarse al vacío y volar como conta en uno de sus videos.

En medio del vuelo, el perrito se mete entre las piernas de Shams con el planeador encima, ambos han probado con pequeños vuelos hasta que han logrado hacer vuelos largos y de gran altura

“Primero nos quedamos en lugares de parapente mirando. Luego verifiqué si estaba bien y cómodo con el arnés. Después le enseñé a meterse entre mis piernas y a correr para despegar y cómo comportarse cerca del parapente”, se lee en una descripción de un video.