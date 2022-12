El mensaje de Bad Bunny que dejó angustiados a sus seguidores ¿No está bien?

Bad Bunny es uno de los artistas reggaetoneros más importantes del momento y sin duda, todos los shows y giras despiertan el interés de su público y de la misma industria.

Teniendo en cuenta que su fama y el número de seguidores ha ido creciendo, al igual que su carrera, Bad Bunny sabe perfectamente que en América Latina y en el mundo.

Bad Bunny y su curioso mensaje

El pasado 9 de diciembre se conoció que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ piensa tomarse un descanso el próximo año. Así lo confirmó el artista en entrevista con la revista Billboard en donde dijo que quería disfrutar de sus logros conseguidos hasta ahora.

Algunos seguidores de Bad Bunny aseguran que no estaría del todo bien y que estaría pasando un mal momento. Foto: Instagram

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar, vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”.

Añadió: “Tengo un par de compromisos esporádicos e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabr#n. Te has roto el cul#”.

Teniendo en cuenta su anuncio, algunos seguidores quedaron al pendiente del artista por si se iba a referir a su decisión del año pasado, sin embargo, justamente en Navidad hizo referencia a otra cosa.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Bad Bunny publicó el siguiente mensaje: “Días como hoy la nostalgia coge a uno y te mete 30 puños”.

Ante este mensaje, sus fanáticos respondieron con cierta preocupación y ánimo, en caso de que estuviera pasando por un bajón. Incluso, algunos publicaron pantallazos de sus sencillos musicales aconsejándole que se escuchara.

“Ay no, qué te pasó hoy en Navidad no te preocupes”; “Benito de mi amor qué te pasó”; “Tienes razón, una de las fechas más melancólicas puede ser esta”; “Qué te pasó, cuéntanos y te ayudamos a pasar la amargura horrible de esta fecha”; “Bad Bunny siendo emocionalmente tierno, lo amo mucho”; “Te adoro por favor no estés triste, cuéntanos qué pasó”, fueron algunos comentarios.

Después de recibir tantos mensajes y preguntas sobre su estado de ánimo y la razón por la que decía eso el puertorriqueño respondió con tranquilidad: “Yo que soy dramático y la vida dándome libreto de más”.

Aunque no dio más detalles, algunos seguidores continuaron preguntándole si estaba bien y enviándole mensajes de apoyo.

Tenis de Bad Bunny

Además de todos sus conciertos, la industria de la moda también le ha guiñado el ojo varias veces al artista, logrando que el artista saque al mercado unos tenis con su diseño y nombre.

Se trata de los tenis del reggaetonero que hacen parte de la línea originals. Se llaman tenis last forum bad bunny y se pueden encontrar para comprar a través de la página web.

Según el valor que aparece en la página oficial de la empresa mencionada, estos tenis están en este momento en un valor de $899.990 pesos colombianos.

Su fecha de lanzamiento al mercado fue el pasado 10 de diciembre y quienes deseen adquirirlos podrán encontrarlos en tiendas físicas y en la página web.