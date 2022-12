¿El peor tatuaje homenaje a Messi? Se arrepintió el colombiano que se lo hizo

De todos los tatuajes que nacieron a raíz de la tercera estrella de la selección Argentina, el que se hizo el influenciador es el más llamativo, por no usar otro calificativo. No obstante, debemos informar que varios usuarios en redes sociales han advertido que no son tatuajes reales y que todo esto es parte de una presunta campaña para ganar seguidores.

Supongamos por un momento que los tatuajes sí están fijados en el rostro del protagonista de esta historia. El costoso ascenso a la fama del influenciador colombiano Mike Jambs inició el día en que un tatuador accedió a cumplirle el deseo. El video de la máquina taladrando su rostro con el apellido de Lionel, las tres estrellas de Argentina y la palabra “Dios” traspasó fronteras, al punto de volverse famoso en casi todos los continentes.

Este joven ahora vuelve a ocupar los portales de noticias por arrepentirse del homenaje al equipo de Lionel Scaloni que le ganó a Francia en la final del mundial. Aquí reunimos algunas frases de su arrepentimiento.

¿Habrá marcha atrás?

Esto dijo Maicol Quiñonez de su decisión: “Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, porque en vez de haberme traído cosas positivas vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familia”,

“No pensé decir esto tan pronto. Me sentía muy orgulloso los primeros días, pero me arrepiento. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”.

Sus seguidores le habían advertido

“Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy”, reconoció el influenciador colombiano.

“Quiero borrarme el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que quiero borrarlo. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”.

¿Podrá volver a ser “normal”? El tiempo y los especialistas lo dirán.