El rey Vicente Fernández sigue liderando el top 10 de Netflix en Hispanoamérica

A doce días de su estreno, la bioserie continúa liderando el top 10 de Netflix en Hispanoamérica.

El rey Vicente Fernández se ubica actualmente como la segunda producción más vista en 13 países, entre los que se encuentran Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Salvador, Estados Unidos y Venezuela.

Su buena recepción en el público latinoamericano demuestra la acogida que tienen este tipo de historias, y confirman el éxito de la producción en la plataforma Netflix.

La serie colombiana producida en México mantiene su permanencia en el Top 10 en Colombia, Argentina, República Dominicana, Paraguay y España. Jaime Camil es el actor que personifica a Vicente en la edad adulta.

El rey Vicente Fernández, una serie que retrata la vida del ícono de la música ranchera

“Definitivamente una serie basada en la vida de Vicente Fernández debe estar respaldada por el mejor talento y en ese sentido nadie como Jaime Camil para darle vida al charro”, comentó Dago García, vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión.

Por su parte, el actor Camil dijo lo siguiente a Cromos: “Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, “Chente” es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de nuestra música en el mundo”.

“A título personal, interpretar a Vicente me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia (principalmente a sus hijos Alejandro, Vicente y Gerardo) una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos”, comentó el mexicano, famoso en el país azteca por protagonizar proyectos como La fea más bella, Las tontas no van al cielo, Qué pobres tan ricos y Por ella soy Eva.

La serie llegó a su fin el pasado 16 de septiembre por Caracol Televisión a las 9:30 p.m., siendo uno de los programas favoritos de los colombianos.

La serie ya arribó a México. “Estamos muy honrados de contar la historia de Vicente Fernández. Espero que la gente aprecie una serie de una enorme calidad que le hace honor a un hombre universal. La producción fue enorme, fue difícil, pero contó con la aprobación de la familia, contó con todo el apoyo de Caracol, un presupuesto enorme y el apoyo de Netflix, que es un socio fundamental. Este es el principio de una larga trayectoria que queremos hacer en México, nos encanta producir aquí y vamos a seguir haciéndolo” dijo Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión.