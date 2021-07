El trágico episodio que vivió Shakira con la muerte de su hermano

Shakira es una de las artistas más conocidas a nivel mundial. Sus canciones, voz, estilo único, y sus apariciones en eventos como el Super Bowl en 2020 han hecho que tenga miles de fanáticos alrededor de todo el mundo.

Sin embargo, un tema que muchos desconocen es que la cantante perdió a su hermano mayor cuando ella apenas tenía 2 años. Tonino Mebarak era medio hermano de Shakira y falleció a los 19 años a causa de un accidente automovilístico con una moto.

La muerte del joven fue particularmente difícil para William, el padre de la barranquillera. William Mebarak se sumió en la tristeza y la artista pudo ver cómo la pérdida lo había afectado fuertemente.

A los 9 años, la cantante compuso el tema ‘Tus gafas oscuras’ y sorprendió a su papá con un sentido y conmovedor homenaje para su hermano. De acuerdo con declaraciones entregadas en el 2006 por William, en una entrevista para la cadena musical VH1, “un día, ella me dijo: ‘papá quiero que escuches esta canción. Se llama Tus gafas Oscuras’”.

El progenitor de Shakira añadió que “desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de lentes y ella hizo una conexión de eso con los anteojos que yo usaba”. Parte de la letra del tema dice:

“Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan, tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar. Y cuando me miras se encoge mi cuerpo, y me hago chiquita, y cuando me miras me atrapa tu mundo, y me siento distinta”.

Aunque no es una canción reconocida de la cantante, el mensaje y la música son muy sentimentales y mueven las fibras de los oyentes. El tema, de hecho, hizo parte ‘Magia’, el primer álbum de Shakira. Con la canción podemos conectar con un lado sensible de la barranquillera.

Shakira confesó que evita que sus hijos escuchen su música

Recientemente, la colombiana estrenó su sencillo ‘Don´t wait up’ y volvió así a la arena musical. En una entrevista que concedió a ET Canadá, reveló que sus dos hijos no son fans de sus canciones porque decidió que los pequeños no escucharan su música.

Shakira es madre de Milan, de 8 años, y de Sasha, de 6. Los niños son producto de su relación con el futbolista Gerard Piqué. “Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible”, afirmó la artista.

“Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra familia”, añadió Shakira.