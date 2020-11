El músico mexicano de la agrupación Jesse & Joy sufrió un grave accidente jugando con su perro, por lo que debió ser intervenido de urgencia.

Fue el propio Jesse quien dio a conocer lo sucedido en sus historias de Instagram, debido al accidente que sufrió en casa mientras jugaba con su mascota Milo. El músico tuvo que ser operado de una de sus rodillas por las fuertes heridas que le ocasionó un vidrio de una ventana, al impactarse sobre esta y quedando con trozos incrustados en su piel.

“Normalmente cuando limpian la casa abren la ventana para que se ventile y el vidrio es doble de 19 milímetros cada uno. Bajamos corriendo, volteo a ver al perro, y por voltearlo a ver no veo que estaba abierta la manija de la puerta, por consecuencia estaba cerrada (la ventana). Pero me fue súper bien a como me pudo haber ido con el accidente”, relató.

Aunque también sufrió lesiones en cara y manos, las heridas de consideración fueron las de su rodilla. Por fortuna, pese a la intervención, no hubo daño en ligamentos, tendones ni hueso.

El cantautor deberá pasar dos semanas en total quietud y tres semanas más sin practicar deporte. Desde la cama del hospital donde fue internado narró lo sucedido a sus seguidores y reconoció la labor del personal médico con su caso. Espera que le den de alta en próximas horas para continuar con el reposo en casa.

