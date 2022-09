‘Si Dios Fuera Mujer’, una película que marca el cambio en el cine nacional

Recientemente llegó a las salas de cine en Colombia una película que sienta un precedente en el séptimo arte nacional ‘Si Dios Fuera Mujer’, que narra la vida de Laura, una niña de 9 años, que está en un proceso de transición de género y además de prepara para hacer su primera comunión.

En diversas escenas del filme, que posee tintes del género documental, podemos ver a la niña reír, cantar, llorar e incluso enojarse, siempre acompañada de su familia, que, a pesar de la incertidumbre, le brindan un apoyo incondicional y para expresar su verdadero yo, una mujer.

Laura y sus padres son colombianos, pero son inmigrantes en una pequeña ciudad de España. Mientras llega el día de la ceremonia religiosa, a estos personajes les llegan recuerdos, incertidumbres y emociones con las que aprenden a lidiar gracias al amor que se tienen.

Cromos entrevistó a Laura Aguirre Arenas, la protagonista de esta interesante historia, para conocer más del proyecto y su vida:

Cromos: ¿Para ti qué significa poder contar tu historia en la pantalla grande?

Laura Aguirre: Pues para mí significa mucho, o sea es mi historia, es la que se está contando y de millones que se pueden contar, se cuenta la mía y eso es increíble.

C: ¿Qué personajes del cine o de la cultura general admiras o sigues?

LA: Bueno, yo no admiro a gente del cine, si no de la música, quiero decir yo siempre he amado la música y todo lo que hay detrás de un álbum o una gira, pero yo admiro a Rosalía, Chanel Terrero, Lola Índigo y Ariana Grande.

C: ¿Cuál fue tu reto al participar en esta película?

LA: Yo pienso que lo más “duro” fue el tener a todo el mundo preguntando por qué me están grabando y que mis amigos, bueno, compañeros, usaran muchas veces el hecho de haber grabado la peli para sentirse superiores y muchos de ellos ni salen en la peli.

C: ¿Cómo es el apoyo de tu familia en este tipo de proyectos?

LA: Mi familia dice que siempre me apoyará en todo lo que quiera hacer, así que por parte de ellos me siento muy apoyada.

C: ¿Cómo te gustaría que siguiera avanzando tu carrera?

LA: Pues me gustaría ser cantante y salir al panorama de la música y poder inspirar a tantxs niñxs como todas las divas que admiro y me inspiran a mí.

C: ¿Cuál es tu mensaje para las niñas trans de Colombia?

LA: Que no tengan miedo de ser lo que son y que yo sé lo que es ser una niña trans en un pueblo tan pequeño y que la verdad puede parecer un mundo, pero si tu familia te apoya, nadie más te puede hacer sentir mal.