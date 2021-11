Encanto: ¿cuáles son los personajes favoritos de los protagonistas de esta cinta?

Este 25 de noviembre se estrena Encanto, la película número 60 de Disney que se inspira en la cultura colombiana. A través de los tráilers hemos que el filme está lleno de referencias gastronómicas como la arepa y de objetos tradicionales como el acordeón y el sombrero vueltiao.

Te puede interesar: Freddie Mercury: cómo se llamaba, qué decía de Queen, el VIH y más curiosidades

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La historia se centra en Mirabel, una joven que vive en medio de poderes mágicos pero que carece de ellos. Será precisamente ella la que le de una gran lección a sus familiares. En entrevista con la Revista Cromos, María Cecilia Botero, que le dio voz a la matriarca de la familia Madrigal, Olga Lucía Vives, encargada de interpretar a Mirabel, Alejandro Riaño, quien le dio voz a Bruno y Mauro Castillo, que interpreta a Félix, nos contaron cuáles son sus personajes favoritos.

María Cecilia Botero

¿Cómo fue la experiencia para pertenecer a Encanto?

MCB: “La primera vez que recibí la propuesta la rechacé porque debía hacer la voz en inglés y yo llevaba más de 30 años sin hablar este idioma. Sin embargo, la propuesta me volvió a llegar y dije ‘si ha llegado dos veces es por algo’ y acepté”.

¿Cuál es tu personaje favorito?

MCB: “A parte de la abuela, mi personaje favorito es Bruno, mi hijo en la película. Este personaje tiene un don especial que lo hace destacar, pero como decimos en Encanto, ‘no hablamos de Bruno’”.

Olga Lucía Vives

¿Cómo fue la experiencia de cantar para una película de Disney?

OLV: “Desde la dirección me indicaban que cantara con un poco de menos técnica para que te escuches más pequeña e inexperta. Yo llevo cantando desde los 14 años, así que fue todo un desafío y el reto más chévere de todos”.

¿Cuál es tu personaje preferido de la cinta?

OLV: “La tía Pepa porque ella puede controlar el clima y me gustaría poder hacerlo. Por ejemplo, aquí en Bogotá, a veces hacen unos climas tan feos, que me gustaría poder controlar eso. Además, me gusta mucho las expresiones que hace y su actitud”.

Lee también: La millonaria suma que Kevin Spacey deberá pagarle a productora de House of Cards

Alejandro Riaño

¿Qué fue lo más desafiante de darle voz a Bruno?

AR: “Lo más complejo fue cantar. Me preparé en el estudio con expertos y tuve que repetir y repetir hasta lograrlo. Fue una experiencia distinta”.

¿Cuál es tu personaje preferido?

AR: “Mi personaje porque es el más misterioso de todos y no podemos hablar de él. La gente cuando vea la película se va a dar cuenta de la razón para no hablar de Bruno, pero van a entender el porqué”.

Mauro Castillo

¿Cuál es la característica que más compartes con Félix?

MC: “Creo que ambos somos el alma de la fiesta. Prendo todas las fiestas a las que llego. Hay cosas maravillosas dentro de la historia que me identifican mucho con Félix. Además, este es un personaje que representa a 35 millones de afrodescendientes en Colombia”.

¿Cuál es tu personaje favorito de Encanto?

MC: “A parte de Félix, me gusta mucho Camilo. Él tiene la capacidad de cambiar de forma y verse como cualquier persona. Es una nota, imagínate uno poder mandar un clon a tocar a un concierto”.

Para que tú mismo escojas tu personaje favorito, mira Encanto en las salas de cine y disfruta de una producción magnifica que muestra el lado más mágico de Colombia.