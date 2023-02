Miss Universo: ¿Entrevista privada de María Fernanda Aristizábal no le ayudó?

Colombia ha sido uno de los países que ha resaltado en Miss Universo en estos últimos años y sin duda la belleza de la mujer que van en representación será elogiada por los jueces el próximo año. Sin embargo, no es Colombia el país que más coronas tiene del certamen.

Este año, María Fernanda Aristizábal nacida en Armenia representó al país en Miss Universo el pasado14 de enero. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá el año pasado fue coronada para representar a Colombia en el certamen de belleza más importante del universo.

María Fernanda Aristizábal y su entrevista

La participación de la colombiana estaba en el limbo hasta que en enero del 2022 y después de las notorias participaciones de Laura Olascuaga y Valeria Ayos en el certamen, fue contactada por la misma Natalie para notificarle que ella sí sería la próxima representante de Colombia en Miss Universo.

Teniendo en cuenta toda su preparación, muchos esperaban que María Fernanda hiciera un gran papel en el certamen, sin embargo, su pasarela fue corta.

Recientemente, la organización publicó videos de las entrevistas que tuvieron con las entonces candidatas, entre ellos la entrevista privada de la colombiana.

Este era el primer paso para empezar a conquistar a los jurados antes de los desfiles e ir ganando varios puntos a su favor para llegar a lucir la preciada corona.

Lo primero que le cuestionaron a María Fernanda fue qué inspiró su lema “Haz que cada momento valga la pena”.

Con toda seguridad la quindiana respondió en inglés que ese era su lema de vida y que con él pretende inspirar a muchas personas para que vivan sus vidas en el presente, sin preocuparse por lo que ya pasó o por el futuro.

“Dios mío, esta es mi filosofía de vida. Me encanta hablar de eso como orador motivacional en mi país. Es muy importante para mí inspirar a las personas para darles el poder de vivir sus vidas en el momento presente y no sentirse abrumadas por el futuro o el pasado, porque no viven y lo precioso que tienes ahora es tu presente”, dijo la candidata.

Después, le preguntaron sobre la resiliencia y qué la llevó a eso, a lo que ella referenció el gran susto que pasó de no poder ir a Miss Universo en un inicio.

“Se suponía que iría a Miss Universo en 2019 porque gané un concurso nacional en Colombia, pero luego por muchas razones no pude ir y para mí, todo llegó al mismo tiempo; la pandemia, no poder ir a Miss Universo… yo comencé a preguntarme: ‘¿Por qué me está pasando esto a mí?’ y empecé a llorar. Pero transformé esas emociones en paz, calma y resiliencia, porque cuando reconoces que puedes transformar tu realidad en una buena y tomar todas esas emociones, cambia algo en ti a través de la situación. Cuando la situación no es fácil de cambiar, cambias tú misma”, indicó en este video.

También la cuestionaron sobre qué tema le gustaría exponer en una conferencia de TED si tuviera la oportunidad de hacerla y cómo fue crecer como la menor de su familia.

Sobre el tema, la modelo se refirió a un libro que decidió realizar durante la pandemia, en el que se enfocó en cómo ser una persona de “belleza” atravesando por altos y bajos, manejando los momentos de adversidad y siendo resistentes.