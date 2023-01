Erika Zapata, de Noticias Caracol, reveló que se hizo un proceso estético

Érika Zapata es una de las periodistas de Medellín más conocidas del país gracias a lo que para muchos puede ser insignificante: su voz. Actualmente, es una de las comunicadoras de Noticias Caracol que más comentarios ha generado en redes sociales.

Entre los mensajes se encuentran aquellos de burla y otros que felicitan la forma descomplicada en la que la reportera da las noticias. A pesar de todo, la corresponsal de Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal.

Las frases coloquiales que usa la periodista en sus informes han hecho que se acerquen a la población y que de los más grandes a los más chicos entiendan el centro de la información. Esto ha generado que sume, tan solo en Instagram, más 78 mil fanáticos.

Ahora, Erika se ha vuelto viral nuevamente al revelar durante una entrevista que tuvo que someterse a un proceso a estético tras sufrir un accidente. Aquí te contamos que fue lo que le pasó a la reconocida periodista.

Erika Zapata debió someterse a un proceso estético

Zapata recientemente estuvo en una entrevista como invitada en la emisora Tropicana. A través de la cuenta de YouTube del medio se divulgó la charla que tuvieron con la periodista y allí se conoció que la comunicadora tuvo que hacer un retoque a su sonrisa, casi, por obligación.

“Muchachos, pero la sonrisa es postiza porque yo me quebré estos dientes [señaló los frontales] en un accidente”, dijo Erika como una forma de revelar que tuvo que hacerse cambios en su aspecto físico.

Después, la periodista explicó a quienes escuchaban y a los presentes en la sala de locución cómo fue que sufrió el accidente que provocó la modificación de su dentadura y cómo afectó una parte importante de su infancia.

“Me caí en el baño. Esa fue una de las razones por las que me hicieron mucho matoneo cuando estaba pequeña. Me quedé mueca y me pusieron dientes del Sisbén, entonces imagínense cómo me quedó”, dijo.

“[La primera vez] me hicieron uno y después me hicieron el otro, pero con este [procedimiento estético] ya estoy bien”, concluyó la comunicadora el tema, destacando, además, que agradece este cambio a su estética de mujer adulta.

¿Quién es Erika Zapata?

La periodista le ha expresado al diario digital Kienyke su historia de resiliencia. La reportera habló que debido a la carencia en la que vivía con su familia sufrió en el colegio burlas y matoneo. Con el tiempo persistió en la educación, logró becarse y llegar a la universidad.

Gracias a la televisión, se enamoró del periodismo y en el 2011, entró a estudiar en la Fundación Universitaria Luis Amigó. La carrera escogida fue Comunicación Social y Periodismo. En la academia pasó por malos momentos de la mano de la actitud de sus compañeros y por otros buenos al descubrir las aptitudes que tenía para su profesión.

En el 2016, obtuvo su primera experiencia laboral en un noticiero de Medellín llamado Hora 13. En este lugar hizo prácticas y se propuso llevar contenido para todo público, es decir, que lo pudiera entender desde la persona que trabaja en el campo, hasta el gran magnate de negocios.

Llegó el 2019 y Erika, tras un año de desempleo, entró a Caracol Televisión al programa Hora Extra dirigido por Manuel Teodoro. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por el Covid-19, el proyecto para ella no pudo hacerse realidad.

Con la cerrada de una puerta, se abre otras, y en este caso, para Erika, empezaron a llegar algunos remplazos en Noticias Caracol para cubrir a sus compañeros enfermos por la enfermedad que encerró el planeta.

El resto, es una realidad que ahora todos los seguidores de Zapata viven junto a ella, pues se ha convertido en una de las reporteras más reconocidas del canal y ha logrado marcar tendencia en diversas plataformas gracias a su estilo propio de informar a los colombianos.