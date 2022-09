“Es un hipócrita”: Hermano de Residente dio fuertes detalles sobre el artista

Por estos días el nombre de René Pérez, más conocido como Residente, ha resonado en los titulares de los medios y todo gracias a su discusión e indirectas con el cantante Cosculluela, quien hace unos días estrenó una tiradera dedicada al puertorriqueño.

Puedes leer: Polémico: ¿Piqué y su novia comparten apartamento en el que vivió con Shakira?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Con una melodía gótica y religiosa, la canción de seis minutos de ‘Coscu’ llamada René Renuncia, dio el primer golpe y mencionó a Villano Antillano, Tokischa y J Balvin. La enemistad entre ellos dos es conocida públicamente y durante muchos años se habían lanzado comentarios, indirectas, pero nunca una tiradera completa.

René acusado de “hipócrita”: Los detalles

Desde hace varios días se venía rumoreando sobre una posible tiradera de alguno de los dos, después de que Elías de León, creador del sello White Lion, no lograra mediar más entre los dos para que esto no pasara, tras unos cruces en redes sociales entre los dos artistas.

Tras la publicación de la canción, el medio hermano de Residente, conocido como Gabriel Cabra Joglar y quien ha trabajado con Residente durante su trayectoria musical, salió en su defensa y a modo de “respuesta” para Cosculluela, hizo un discursó irónico revelando algunos detalles del intérprete de ‘Atrévete’.

Gabriel publicó un video en la cuenta oficial de Instagram de Residente y con un tono sarcástico, empezó a enumerar las supuestas fallas de René con el fin de que Cosculluela pueda usarlas en una próxima tiradera.

¿Qué dijo el medio hermano de René?

“Un vecino mío de Castillo Alto me envió un audio de un chamaco que estaba pidiendo cosas negativas de René para que Coscu lo pudiera usar en la tiradera. Yo quiero ayudar a Coscu porque estoy encojonado con René, llevo muchos meses sin hablar con él”, fueron las palabras iniciales.

Después continuó diciendo que “sé que puedes hacerlo mejor entonces por eso estoy yo aquí, para ayudarte. Tengo una lista de cosas que pueden ayudarte”.

Gabriel empezó diciendo que “René usa tinte en la barba lo que me parece una charrería porque no acepta su vejez. Hablando de eso René usa ‘tanning’ (aceite bronceador) para verse caribeño y me da una vergüenza cabrona y me duele y todo caminar con él y verlo ‘tanning’”.

También señaló que “decirle comunista funciona bien cabrón. Dile comunista y es un palo seguro lo han hecho así desde el principio así que dile eso y te va a funcionar bien. El cabrón tiene pasaporte y quiere la independencia de Puerto Rico, está Cabrón porque es un hipócrita porque quiere independencia pero le gusta el pasaporte gringo aunque sabemos que no hay un pasaporte puertorriqueño, tú entiendes lo que te quiero decir. Para colmo le gusta el dólar, las tarjetas de crédito etc. Por qué no paga con hojas de coca”.

Dijo que otro de los puntos “negativos” era que René estaba con una novia polaca de Boston “no como tú que llevas como tres matrimonios con boricuas sólidas de aquí, no, el cabrón viene con una polaca de Boston y se hace llamar independentista, para colmo”.

Continuando con su discurso sarcástico, el medio hermano de René destacó que el cantante “no vive en Trujillo y todavía habla de eso, pero yo sé que tú si estás allá, entonces puedes tirarle con eso”.

Finalmente dijo que si no fuera por alguien llamado Brian, René no tendría “como defenderse solo y estaría en una esquina escondido”.

“Te aconsejo que en la segunda no sea tan obvio que estás con el gobierno, yo creo que eso te puede ayudar un montón para que no sea tan obvio. Además, este cabrón es ateo, no es como tú ni como yo”, puntualizó al final del video.

Te sugerimos leer: ¿Leonardo DiCaprio solo tiene novias menores de 25 años? Se conoció la verdad