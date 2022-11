Escándalo en F1: Fuerte pelea entre Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez de Red Bull

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), consagrado campeón mundial de la temporada 2022 en Suzuka, Japón, el 9 de octubre pasado, terminó en sexto lugar y este domingo en Sao Paulo, sorprendió con su actitud frente a su compañero.

El considerado mejor del mundo en F1, quedo un escalón por encima de su compañero de equipo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, sin embargo, todo terminó siendo un poco dramático.

Caos en F1, el Gran Premio de Brasil

La carrera empezó difícil y con contratiempos, pues justo al arrancar un accidente tuvo lugar en la primera vuelta entre el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el danés Kevin Magnussen (Haas), que obligó el ‘safety car’ a rodar hasta la séptima vuelta.

Cuando salió el ‘safety car’, el actual campeón, Max Verstappen, quien arranco en tercer lugar, intentó adelantar a Hamilton, pero la maniobra no le salió nada bien, ya que terminó impactando con el vehículo del británico.

Aunque para Hamilton el percance no significó mucho, para Verstappen sí fue grave, pues tuvo que ir a boxes para cambiar el alerón delantero, perdiendo buena parte de las opciones a la victoria.

Igualmente, el neerlandés fue penalizado con cinco segundos por el incidente. Teniendo en cuenta todo esto, el caos siguió durante la carrera y terminó desquitándose con su compañero ‘Checo’ Pérez.

Max Verstappen hace estallar a ‘Checo’ Pérez

El Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) dio de qué hablar este 13 de noviembre y todo por cuenta de los dos pilotos de Red Bull.

En la carrera por el primer lugar, el neerlandés no quiso acatar las órdenes de su equipo al continuar en el puesto en el que iba y no realizar la movida que le estaban indicando.

“Max deja pasar a Checo por favor”, se escucha decir en la radio de Red Bull. Segundos después lo cuestionan preguntándole qué pasó a lo que Verstappen respondió: “Lo dije la otra vez este verano que no mi pidas lo que me acabas de pedir ¿Quedó claro? (...) Di mis razones y no voy a cambiar”.

Ante ello, Christian Horner se disculpó con Sergio Pérez a lo que él respondió: “Eso demuestra quién es realmente”.

Después en otra entrevista, el mexicano aseguró sentirse sorprendido por la decisión de Max y destacó todo lo que le ha ayudado al corredor en este año.

“No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, si tiene dos campeonatos es gracias a mí”.

De otro lado, Verstappen replicó en otra entrevista: “Yo tengo mis razones por cosas que han pasado. Es importante que nos sentemos a discutirlo. Definitivamente lo ayudaré a ganar en Abu Dabi”.

Al final el piloto británico de Mercedes George Russell fue el ganador este domingo del GP de Brasil de F1, disputado en el circuito de Interlagos de Sao Paulo, por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton y del español Carlos Sainz (Ferrari).