Carolina Cruz revela la multimillonaria suma que gana gracias a las redes sociales

Carolina Cruz es una de las presentadoras de televisión más exitosas en el país, luego de trabajar por varios años en el Canal RCN, se pasó a la competencia, Caracol Televisión, para unirse al equipo de ‘Día a Día’.

Lee también: Gira RBD: estas serían las posibles razones por las que Poncho Herrera no estará

Aquí encuentras más contenidos como este

Además de su trabajo en la pantalla chica nacional, la vallecaucana también trabaja para varias marcas, tiene sus emprendimientos y además crea contenido en redes sociales. Esto hace que muchos se pregunten de cuánto son sus ingresos mensuales.

Solamente en Instagram tiene casi 7 millones y medio de seguidores, lo que demuestra la gran capacidad que tiene la presentadora, a pesar de las críticas que recibe constantemente por los comentarios públicos que suele hacer.

A propósito de la fortuna de Carolina Cruz, recientemente estuvo de invitada en el programa ‘Desnúdate con Eva Rey’. El nuevo episodio saldrá al aire este domingo, pero desde ya se conocieron algunos adelantos de la entrevista.

Eva Rey le pregunta a Carolina Cruz sobre sus ganancias

Uno de los temas que destacó fue la cantidad de dinero que la exreina de belleza hace gracias a sus redes sociales, ya que solo con esto ella podría vivir cómodamente. Vale recordar que en este show Cristina Hurtado reveló que como creadora de contenido vive muy bien luego de haber abandonado la presentación.

Sin embargo, Cruz se mostró incómoda al ser cuestionada sobre este tema, de hecho, en repetidas ocasiones evadió la pregunta con risas. Ella respondió que no sabe exactamente la cifra, ya que algunos meses son muy buenos, mientras que otros no tanto.

Además: El millonario regalo con el que Ben Affleck celebrará con JLo la Navidad

La celebridad aclaró que en la época decembrina factura muy bien, pero en enero hay una clara caída, ya que la gente prefiere desconectarse y reconectarse con sus seres queridos.

Luego de esto, Eva Rey hizo referencia a las declaraciones de su colega, Cristina Hurtado, que confesó que podía ganar unos 100 millones por su cuenta de Instagram. La española opinó que Cruz debería ganar más ya que tiene mayor número de audiencia.

@desnudateconeva Caro Cruz vs Cristina Hurtado… ?quièn de las dos gana más dinero en redes sociales? 💰 💵 😪🤑 ♬ sonido original - Desnúdate con Eva

La presentadora finalmente revela sus ganancias

A raíz de esto, la conductora de Día a Día, en medio de risas, comentó que a la antioqueña le va muy bien, “Eso Cris, me encanta porque además la adoro”. Rey siguió insistiendo, hasta que finalmente Carolina Cruz dijo que sus ganancias son menores a los 100 millones de pesos, pero que es un monto que no es estable, ya que depende de varias cosas y no ha logrado superar esta suma.

De todas maneras, la valluna expresó que no le va nada mal y que los espacios digitales son una excelente fuente de ingresos, a pesar de todos los creadores que existen en la actualidad.